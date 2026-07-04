Cứu sống mẹ con sản phụ mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Ngày 4.7, tin từ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phối hợp cùng Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ phẫu thuật lấy thai cứu sống mẹ con sản phụ mang thai lần 2 trên nền bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, biến chứng loạn nhịp thất rất nặng.

Sản phụ bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp đã được các bác sĩ phẫu thuật cứu sống kịp thời cả mẹ và con ẢNH: Đ.T

Trước đó, ngày 30.6, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, tiếp nhận sản phụ L.T.D.T (34 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng mang thai 38 tuần 4 ngày, đau trằn bụng kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thai nhi ở ngôi mông (tình trạng bé nằm dọc trong tử cung nhưng phần mông quay xuống dưới cổ tử cung, thay vì phần đầu - PV), tim thai phẳng... Đặc biệt, sản phụ có nhịp tim tăng rất cao lên đến 148 - 150 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, có tiền sử tiểu đường thai kỳ tiết chế.

Trước sự phức tạp của ca cấp cứu, bệnh viện đã kích hoạt quy trình hội chẩn liên viện với Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ. Kết quả siêu âm tim chuyên sâu xác định sản phụ mắc bệnh tim bẩm sinh Ebstein type B, hở van 2 lá và 3 lá mức độ 2/4, tăng áp lực động mạch phổi nhẹ, chức năng tâm thu thất trái giảm nhẹ, kết hợp điện tâm đồ (ECG) ghi nhận nhịp nhanh thất nguy hiểm.

Nguy cơ suy tim cấp, sốc tim, ngưng tim bất cứ lúc nào

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hà Ngọc Uyên, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, nhận định bệnh tim bẩm sinh Ebstein là một dị tật nghiêm trọng của van 3 lá và thất phải, vô cùng hiếm gặp ở sản phụ cận ngày sinh. Khi bước vào giai đoạn chuyển dạ, sự thay đổi huyết động đột ngột kết hợp với tình trạng nhịp nhanh thất lên tới 150 lần/phút khiến bệnh nhân rơi vào nguy cơ suy tim cấp, sốc tim, ngưng tim hoặc thuyên tắc phổi do huyết khối bất cứ lúc nào.

"Bệnh nhân cần điều trị cắt cơn nhịp nhanh thất bằng thuốc truyền tĩnh mạch có thể ảnh hưởng đến thai nhi cho nên ê kíp phải chạy đua với thời gian, đưa ra chỉ định phẫu thuật lấy thai cấp cứu ngay lập tức; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án hồi sức tim mạch chuyên sâu ngay tại phòng mổ", bác sĩ Uyên nói.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ, ca mổ diễn ra căng thẳng do thai phụ mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp ẢNH: Đ.T

Phẫu thuật lấy thai thành công

Ngay sau đó, sản phụ được chuyển đến phòng mổ để thực hiện phẫu thuật lấy thai. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê kíp sản khoa, tim mạch và gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đã thành công. Một bé trai nặng 3.240 gram chào đời an toàn. Sau phẫu thuật, sản phụ được chuyển về Khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi điều trị chuyên sâu.

Qua ca cấp cứu trên, bác sĩ Uyên cũng lưu ý, đối với các thai phụ mắc bệnh lý tim bẩm sinh, đặc biệt là dị tật Ebstein, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ diễn tiến nặng trong thai kỳ và lúc chuyển dạ do sự thay đổi đột ngột về huyết động của người mẹ. Do đó, việc chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cần được lưu ý.

Cụ thể cần có sự tư vấn, tầm soát và đánh giá kỹ lưỡng từ các bác sĩ chuyên khoa tim mạch lẫn sản khoa trước khi lập kế hoạch có con. Sản phụ bắt buộc phải tuân thủ lịch khám thai định kỳ một cách nghiêm ngặt tại các cơ sở y tế chuyên khoa sâu - nơi có sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ và năng lực hồi sức cấp cứu cao. Ngay khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, hồi hộp đánh trống ngực, khó thở hoặc đau trằn bụng, sản phụ cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và con.