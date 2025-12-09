Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu sống ngón tay thủy thủ bị đứt rời sau 25 giờ

Liên Châu
Liên Châu
09/12/2025 12:02 GMT+7

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngón tay bị đứt rời sau 25 giờ đã được cứu sống nhờ vi phẫu, do các bác sĩ của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thực hiện.

Ngón tay đứt rời được bảo quản rất tốt

Nam bệnh nhân 38 tuổi là thủy thủ tàu viễn dương được chuyển tới Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) với ngón tay trỏ bàn tay phải đứt rời do tai nạn khi làm việc trên tàu, tại vùng biển miền Trung.

Cứu sống ngón tay thủy thủ bị đứt rời sau 25 giờ- Ảnh 1.

Hình ảnh X-quang phần ngón trỏ tay phải bị đứt rời của thủy thủ 38 tuổi được định vị và cố định bằng kim chuyên dụng

ẢNH: BÍCH NGỌC

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đánh giá, phần chi thể đứt rời đã được sơ cứu, bảo quản đúng cách, khớp ngón tay còn mềm, cấu trúc mô được bảo toàn tốt.

Kíp phẫu thuật cấp cứu ghép ngón tay được triển khai với sự phối hợp đa chuyên khoa: vi phẫu tạo hình, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình…

Hai kíp phẫu thuật được triển khai song song, một kíp làm sạch và chuẩn bị phần ngón đứt rời, kíp còn lại chuẩn bị phần mỏm cụt. Xương ngón được định vị và cố định bằng kim chuyên dụng để tạo trục vững, hệ thống gân và dây chằng được phục hồi.

"Đặc biệt, dây thần kinh và các mạch máu nhỏ chỉ khoảng 0,8 - 1 mm được phục hồi với độ chính xác cao dưới kính hiển vi phẫu thuật và dụng cụ đặc biệt, đảm bảo phục hồi lưu thông tưới máu cho phần đứt rời. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự tinh vi ở mức cao nhất, bởi chỉ cần một mối nối mạch máu không thông, dòng máu không thể nuôi được đầu ngón và phần chi sẽ hoại tử. 

Trường hợp thiếu máu kỷ lục kéo dài 25 giờ đòi hỏi các bác sĩ kiểm soát nguy cơ co thắt mạch và giám sát tuần hoàn ngoại vi sau mổ để đảm bảo ngón tay được cứu sống, hồi sinh trọn vẹn", tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ (Bệnh viện hữu nghị Việt Đức), chia sẻ.

Theo bác sĩ Trực, trong những ca nối chi thể, thời gian thiếu máu kéo dài thường là rào cản rất lớn. Trường hợp này, nhờ bảo quản phần chi thể đứt rời đúng cách ngay từ hiện trường, khớp ngón tay không bị cứng nhờ được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp.

Một yếu tố nữa, cấu trúc ngón tay (bao gồm: xương, da, dây thần kinh, mạch máu) có khả năng chịu thiếu máu tốt hơn so với phần chi thể có nhiều cơ nên phần ngón tay bị thiếu máu 25 giờ nhưng vẫn có thể được nối lại, với kinh nghiệm và sự phối hợp tốt giữa các chuyên khoa.

Hiện, 2 tuần sau phẫu thuật, vết thương sau ghép đã liền, ngón tay hồng, sống hoàn toàn. Các bác sĩ đang tập phục hồi chức năng để lấy lại khả năng vận động và cảm giác của ngón tay cho nam thủy thủ.

Sơ cứu khi không may bị đứt rời chi thể

Không rửa, không ngâm chi thể đứt rời vào bất kỳ dung dịch nào. Trong trường hợp phần đứt rời trong môi trường bẩn nhiều dị vật, có thể rửa dưới vòi nước sạch, tốt hơn là nước uống tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội.

Bọc phần chi thể bằng gạc, khăn sạch, cho vào túi nylon và buộc kín (tránh tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh).

Đặt túi đựng chi thể vào một túi khác có chứa đá lạnh.

Giữ phần chi thể trong môi trường sạch, ổn định nhiệt độ và vận chuyển nhanh nhất có thể. Không tự ý xử lý, không dùng thuốc, hóa chất sát trùng lên phần chi đứt rời.

Đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và hướng dẫn tiếp theo.

(Bệnh viện hữu nghị Việt Đức)


Tai nạn hy hữu do nổ bình ga mini

Tai nạn hy hữu do nổ bình ga mini

Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu thành công một trường hợp tai nạn hy hữu do nổ bình ga mini gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín. Chuyên gia y tế một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của bình ga mini trong sinh hoạt hằng ngày.

vũ trung trực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hà nội
Xem thêm bình luận