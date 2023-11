Cứu sống sản phụ có nguy cơ đột tử cao, mẹ tròn con vuông

Mẹ hở van 3 lá nặng nguy cơ đột tử cao, con mới 31 tuần

Qua khai thác bệnh sử được biết, chị D. có tiền sử hở van 3 lá 4/4 và tăng áp động mạch phổi cách đây 4 năm. Người bệnh được bác sĩ xếp vào nhóm sẽ gặp các biến chứng nguy hiểm khi mang thai nhưng do có thai ngoài ý muốn, lại quá mong con nên chị quyết định giữ thai. Thai phụ khám thai tại phòng khám tư.



Giữa tháng 10, chị D. thấy mệt, khó thở tăng dần kèm ho khan nhiều, đi tái khám tại BV tim Tâm Đức ghi nhận tình trạng suy tim tăng, cần theo dõi sát thai kỳ và lâm sàng. Bệnh nhân sau đó tiếp tục ở nhà, thấy mệt và khó thở tăng dần, phải ngồi, không ngủ được.

Ngày 23.10, thai phụ đến khám lại tại BV tim Tâm Đức và được siêu âm tim với kết quả hở van 3 lá nặng mức độ 4/4, tăng áp lực động mạch phổi nặng, giãn buồng tim phải, suy tim mức độ 4, được chẩn đoán tình trạng suy tim tăng, có chỉ định mổ sinh khi tình trạng bệnh nặng hơn.

Bệnh nhân nhập viện tại BV Hùng Vương với chẩn đoán thai 31 tuần, ngôi đầu, chưa chuyển dạ. Mẹ hở van 3 lá nặng, tăng áp động mạch phổi nặng.

Sau khi nhập viện tại BV Hùng Vương, bệnh nhân được theo dõi sức khỏe thai, siêu âm ước lượng cân thai khoảng 1.600-1.700 gram và tiêm hỗ trợ phổi và truyền thuốc bảo vệ não thai nhi vì thai non tháng.

Ê kíp 2 bệnh viện trong ca phẫu thuật cứu bệnh nhân T.C

Ngày 8.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Anh Phương, Phó khoa Sản bệnh, BV Hùng Vương, cho biết bệnh lý tăng áp phổi là tình trạng tăng bất thường áp lực động mạch phổi. Tăng áp phổi trên phụ nữ mang thai có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. Người mẹ sẽ có nguy cơ tử vong khi tăng áp phổi nặng, nhập viện trễ hoặc khi gây mê toàn thân. Nguy cơ của thai và sơ sinh (0-30%): non tháng do phải can thiệp chấm dứt thai kỳ sớm, suy thai, thai lưu.

Trong trường hợp này, áp lực động mạch phổi tăng rất cao (130mmHg) nên sản phụ có thể tử vong đột ngột bất cứ lúc nào. Nếu trường hợp nhập viện muộn có thể tử vong cả mẹ và thai.

Hai bệnh viện "cân não" lên phương án cứu mẹ con sản phụ

Nhận thấy sản phụ trong tình trạng khó thở, mức độ suy tim tăng dần, ngày 27.10, Ban chủ nhiệm Khoa Sản bệnh, BV Hùng Vương đã hội chẩn khẩn cấp với BV tim Tâm Đức.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nặng cần mổ lấy thai cấp cứu và hồi sức tim mạch trước, trong và sau mổ.

Trước tình huống tim mạch của mẹ nguy kịch cần chấm dứt thai kỳ ngay dù thai còn non tháng, sản phụ cần sự hỗ trợ chuyên khoa tim mạch trong và sau khi mổ. Em bé cần sự hỗ trợ hô hấp của bác sĩ sơ sinh ngay khi ra đời. Các bác sĩ của cả 2 bệnh viện thống nhất chuyển bệnh nhân qua BV tim Tâm Đức để chấm dứt thai kỳ.

Đi cùng xe cấp cứu với thai phụ là ê kíp BV Hùng Vương gồm bác sĩ Sản, bác sĩ Nhi - Sơ sinh và bác sĩ Gây mê. Tại phòng mổ của BV tim Tâm Đức, các bác sĩ BV tim Tâm Đức và bác sĩ gây mê của BV Hùng Vương cùng giúp ổn định tình trạng bệnh nhân trong khi bác sĩ Sản tiến hành mổ sinh.

Ca mổ được cho là cân não bởi sản phụ có thể đối diện với nguy cơ bất ngờ lên cơn suy tim cấp và đột tử, chính vì thế bác sĩ của hai bệnh viện đã phải chuẩn bị chu đáo mọi phương án xử trí trước mổ và tập trung cao độ để giữ huyết áp của bệnh nhân ổn định trong thời gian phẫu thuật.

May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bé gái nặng 1.700 gram ngay sau khi rời cơ thể mẹ, đã được các bác sĩ Nhi, BV Hùng Vương hỗ trợ hô hấp tại phòng mổ của BV tim Tâm Đức trước khi đưa về Khoa Sơ sinh, BV Hùng Vương áp dụng chế độ chăm sóc dành cho trẻ chào đời non tháng.

Sau 10 ngày phẫu thuật và theo dõi, tình trạng sức khỏe của em bé đã ổn định. Riêng người mẹ, sau khi được chăm sóc và theo dõi diễn tiến suy tim cấp tại BV tim Tâm Đức, đến sáng 7.11 đã được xuất viện.