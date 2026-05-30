Cựu thị trưởng Mỹ đối mặt án tù 10 năm vì làm đặc vụ cho Trung Quốc

Bà Eileen Wang (56 tuổi) cựu thị trưởng thành phố Arcadia (bang California) ngày 29.5 đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở trung tâm Los Angeles để nhận tội. Hồi tháng 4, bà bị truy tố với tội danh hoạt động tại Mỹ cho một chính phủ nước ngoài mà không thông báo theo quy định pháp luật, theo AP.

Bà Eileen Wang (phải), cựu thị trưởng thành phố Arcadia, rời tòa án liên bang tại Los Angeles (Mỹ) ngày 29.5.2026

Theo các công tố viên liên bang, hành vi của bà Wang diễn ra từ cuối năm 2020 đến năm 2022, trước khi bà nhậm chức trong chính quyền thành phố Arcadia. Bà được bầu vào hội đồng thành phố gồm 5 thành viên vào tháng 11.2022. Bà Wang đã từ chức thị trưởng hồi đầu tháng này.

Theo thỏa thuận nhận tội, bà Wang và vị hôn phu khi đó là ông Yaoning "Mike" Sun đã làm việc thay mặt các quan chức Trung Quốc bằng cách quảng bá nội dung tuyên truyền trên một trang web có tên US News Center. Ông Sun, người từng là thủ quỹ trong chiến dịch tranh cử năm 2022 của bà Wang, đang thụ án 4 năm tù sau khi nhận tội với cùng cáo buộc hồi tháng 10.2025.

Trong một trường hợp vào tháng 6.2021, một quan chức Trung Quốc đã gửi cho bà Wang đường dẫn đến thư gửi tòa soạn đăng trên tờ Los Angeles Times, do Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Los Angeles viết.

Bài viết bác bỏ các cáo buộc về đàn áp, lao động cưỡng bức và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đồng thời khẳng định "không có diệt chủng ở Tân Cương hay lao động cưỡng bứcrong các cánh đồng hoa hoặc lĩnh vực khác".

Chỉ vài phút sau, bà Wang đã chia sẻ đường dẫn này trên trang web của mình, theo CNN dẫn hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa, thẩm phán liên bang Wesley Hsu đặt nhiều câu hỏi thủ tục để bảo đảm bà Wang hiểu rõ quyền của mình và hậu quả của việc nhận tội. Bà Wang được tại ngoại với khoản bảo lãnh 25.000 USD cho đến phiên tuyên án dự kiến vào ngày 6.10. Bà đối mặt mức án tối đa 10 năm tù và 3 năm quản chế.

Arcadia nằm cách Los Angeles khoảng 21 km về phía đông bắc, có khoảng 53.000 dân, trong đó cộng đồng người gốc Á chiếm đa số và có đông cư dân gốc Hoa.

Sau khi vụ án được công bố, một số cư dân và cựu quan chức Arcadia cho rằng bà Wang lẽ ra phải bị yêu cầu từ chức sớm hơn, nhất là sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) điều tra vụ án liên quan ông Sun.

Quyền thị trưởng Paul Cheng nói hội đồng thành phố khi đó không có cơ sở pháp lý để bãi nhiệm bà Wang. Theo ông, hiến chương thành phố chỉ cho phép bãi nhiệm một thành viên hội đồng nếu người đó đã bị kết tội hình sự.

"Nếu có một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra, chúng tôi không phải là nhà điều tra. Việc chính trị hóa vấn đề chỉ ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc điều tra liên bang nào đang được tiến hành", ông Cheng nói.