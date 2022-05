Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang gây thiệt hại 3,84 triệu USD

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án hình sự xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty CP dược phẩm Cửu Long (Công ty dược Cửu Long) và một số đơn vị liên quan. C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; cùng 3 bị can khác là cán bộ thuộc Bộ Y tế; đề nghị truy tố bị can Lương Văn Hóa, Tổng giám đốc Công ty dược Cửu Long, và 3 lãnh đạo công ty này về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo KLĐT, năm 2005, Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir để phòng dịch cúm A (H5N1). Công ty dược Cửu Long là một trong những doanh nghiệp được Bộ Y tế chọn ký hợp đồng sản xuất thuốc Oseltamivir với số lượng 5 triệu viên, đơn giá 27.765 đồng/viên, tổng giá trị hơn 145 tỉ đồng. Hợp đồng thể hiện rõ trong trường hợp đàm phán giảm giá nguyên liệu thì doanh nghiệp báo cáo để điều chỉnh giá thành sản xuất và giá trị hợp đồng.

Từ tháng 2 - 4.2006, Công ty dược Cửu Long nhập 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore); đã thanh toán 5,25 triệu USD, còn lại hơn 3,84 triệu USD được trả chậm. Công ty dược Cửu Long đã sản xuất 2,5 triệu viên thuốc, còn lại lưu trữ dưới dạng nguyên liệu là 257 kg.





Do giá nguyên liệu giảm nên bị can Lương Văn Hóa đã chỉ đạo thuộc cấp đàm phán và Công ty Mambo cho giảm giá số tiền 3,84 triệu USD chưa thanh toán. Bị can Hóa không báo cáo sự việc cho Bộ Y tế và vẫn đòi tính đúng, tính đủ số tiền như thỏa thuận ban đầu. Đến giữa năm 2006, Bộ Y tế đã nhiều lần thanh toán cho Công ty dược Cửu Long với tổng số tiền hơn 143 tỉ đồng, trừ đi khoản gia công nguyên liệu chưa sản xuất. Đến năm 2009, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) mới phát hiện ra sự việc và yêu cầu Công ty dược Cửu Long thanh toán số tiền trên nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được khoản tiền hơn 3,84 triệu USD.

KLĐT nêu rõ, bị can Cao Minh Quang được Bộ trưởng Bộ Y tế giao làm Trưởng ban Chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir. Sau khi kiểm tra (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), phát hiện Công ty dược Cửu Long còn nợ nhà cung cấp nguyên liệu hơn 3,84 triệu USD, nhưng ông Quang không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ. Cuối năm 2009, Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra làm rõ, ông Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện kiểm tra để thu hồi lại tiền cho nhà nước. Quá trình điều tra, ông Quang thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi truy tố, xét xử, theo KLĐT.