Cựu thứ trưởng chỉ đạo o ép doanh nghiệp, nhận hối lộ hơn 5 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), về tội nhận hối lộ. Cùng bị cáo buộc tội này còn hàng loạt cựu cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước như cựu cục trưởng Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm (cựu cục phó), Phạm Viết Hương (cựu cục phó)…

Trong nhóm còn lại, ông Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3)… cùng đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ.

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) ẢNH: BỘ CÔNG AN

Gây khó khăn cho doanh nghiệp để buộc phải chi tiền "bôi trơn"

Kết luận điều tra xác định, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH (cũ), thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đơn vị này còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ LĐ-TB-XH, dưới sự tham mưu của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã giao cựu Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục "tạo rào cản" cho doanh nghiệp bằng cách yêu cầu bổ sung hồ sơ, kéo dài thời gian thẩm định. Còn quy trình thẩm định thế nào thì nhóm này tự xây dựng.

Doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài nên buộc phải "chi phí đối ngoại".

Ngoài ra, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam còn chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động để đưa cho ông Nam và lãnh đạo bộ.

Các bị can gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần; cố tình kéo dài thời gian thẩm định rồi gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền, nhằm bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ.

Với thủ đoạn trên, ông Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới nhiều lần nhận hối lộ từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Trong đó, ông Hoan đã nhận tổng số 5,25 tỉ đồng, gồm 4,3 tỉ đồng để chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động sang Hàn Quốc, nhận quà và 950 triệu đồng liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Trong khi đó, ông Nam nhận tổng số 7,9 tỉ đồng, gồm 2,45 tỉ đồng để chỉ đạo, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động; hơn 5,5 tỉ đồng để chỉ đạo duyệt cấp giấy phép xuất khẩu lao động, hưởng lợi cá nhân hơn 5,6 tỉ đồng.

Thu tiền trái quy định, che giấu doanh thu

Vẫn theo kết luận điều tra, quá trình điều hành doanh nghiệp, Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng chỉ đạo thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 - 4.000 USD trên một người đi xuất khẩu lao động. Những khoản thu này không có hồ sơ, chứng từ hợp lý.

Từ năm 2020 - 2024, ông Hưng cùng các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định, đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhóm này che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỉ đồng.

Tương tự là Công ty Sona, từ năm 2021 - 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan.

Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỉ đồng.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nguyễn Văn Định chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 - 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc bộ.

Từ năm 2022 - 2024, công ty này đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỉ đồng và để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.