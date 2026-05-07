Cựu thứ trưởng nhận hối lộ 16 tỉ, bỏ mặc cấp dưới o ép doanh nghiệp

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án tiêu cực liên quan đến việc cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH cũ (nay là Bộ Nội vụ) và một số đơn vị liên quan.

Trong số trên, 9 người bị truy tố tội nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước…

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng ẢNH: T.N

O ép, buộc doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn"

Cáo trạng xác định, sai phạm xảy ra trong giai đoạn 2017 - 2025, khi thực hiện việc thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Ông Nguyễn Bá Hoan cùng ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" hơn 30 tỉ đồng.

Trong đó, ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần, với tổng số hơn 16 tỉ đồng. Nhận tiền, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã ký 14 giấy phép, đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát cho rằng, ông Hoan "biết và bỏ mặc tình trạng" để ông Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy phép.

Cựu thứ trưởng cũng đồng ý việc xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được tạo điều kiện và cấp phiếu trả lời.

Về phía mình, cựu cục trưởng Tống Hải Nam trực tiếp chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ trái pháp luật hòng o ép doanh nghiệp "bôi trơn". Bị can nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ với số tiền hơn 14 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi gần 8 tỉ đồng.

Doanh nghiệp dùng 2 sổ sách, gây thiệt hại thuế cả trăm tỉ

Viện kiểm sát cũng xác định, người đưa tiền cho nhóm cựu quan chức thuộc Bộ LĐ-TB-XH là Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân thuộc các doanh nghiệp.

Hành vi của những người này có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, song việc đưa tiền là do bị nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH tạo rào cản, gây khó khăn nên buộc phải làm. Họ cũng đã thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, do đó không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 - 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này lập 2 hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỉ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.

Do đó, nhóm này bị truy tố tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vẫn theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB-XH bị áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên"; song cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc, gia đình có công với cách mạng…