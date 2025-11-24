Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cựu Thủ tướng Anh bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm, điều trị thành công

Như Quyên
Như Quyên
24/11/2025 15:56 GMT+7

Ông David Cameron (59 tuổi), cựu Thủ tướng Anh, tiết lộ từng điều trị ung thư tuyến tiền liệt và kêu gọi triển khai chương trình sàng lọc nhắm mục tiêu để phát hiện sớm căn bệnh này ở nam giới.

Theo tờ The Times (Anh), vợ của ông David Cameron chính là người đã khuyên ông đi kiểm tra sức khỏe vào năm 2024 sau khi nghe câu chuyện về chẩn đoán ung thư của doanh nhân Nick Jones trên radio.

Ông Cameron đã làm xét nghiệm PSA (Prostate-Specific Antigen), một xét nghiệm máu tìm protein liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, kết quả cho thấy mức PSA cao. Sau khi làm sinh thiết, ông Cameron được xác nhận bị ung thư.

Cựu Thủ tướng Anh bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm, điều trị thành công - Ảnh 1.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến ở Anh

ẢNH MINH HỌA: AI

Theo chia sẻ của ông Cameron, ông được điều trị bằng liệu pháp tiêu điểm (focal therapy) ít xâm lấn, sử dụng xung điện để tiêu diệt tế bào ung thư và đã được điều trị thành công.

Từ đó, ông muốn ủng hộ lời kêu gọi của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Tuyến tiền liệt - Prostate Cancer Research về việc cung cấp sàng lọc cho những người đàn ông được xác định là có nguy cơ cao nhằm tăng khả năng điều trị thành công.

“Tôi muốn công khai câu chuyện này và góp tên mình vào danh sách những người kêu gọi chương trình sàng lọc có mục tiêu. Dù không thích nói về sức khỏe cá nhân, tôi thấy đây là việc cần làm, vì phần lớn nam giới thường trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe”, ông Cameron nói.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở Anh, với khoảng 55.000 ca mới mỗi năm. 

Bà Chiara De Biase, Giám đốc Dịch vụ Y tế và Cải thiện tại Prostate Cancer UK, cho biết, tại Anh, nhiều nam giới chết vì ung thư tuyến tiền liệt - một căn bệnh lẽ ra có thể chữa khỏi. 

“Chúng tôi mừng vì David Cameron phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm và điều trị thành công. Cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện, giúp nâng cao nhận thức về căn bệnh này, vốn hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm”, bà Chiara nói.

Theo kế hoạch mới, các xét nghiệm máu PSA có thể được thực hiện tại nhà ở Anh, giúp giải quyết các thách thức về sức khỏe ở nam giới và bé trai, theo The Guardian (Anh).

Khám phá thêm chủ đề

Ung thư tuyến tiền liệt ung thư Tuyến tiền liệt Xét nghiệm máu
