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    Thế giới

    Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir nhập viện sau khi vợ qua đời

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhập viện để theo dõi sức khỏe, chỉ một ngày sau khi phu nhân Siti Hasmah Mohd Ali qua đời ở tuổi 100.

    Theo kênh truyền hình Channel NewsAsia (CNA) ngày 30.9, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad được đưa vào Viện Tim mạch Quốc gia (IJN) ở Kuala Lumpur tối 29.9 để theo dõi sức khỏe. Việc nhập viện diễn ra một ngày sau khi phu nhân ông, bà Siti Hasmah Mohd Ali, qua đời hôm 28.9.

    Theo truyền thông địa phương, ông Mahathir nhập viện để điều trị định kỳ và hiện trong tình trạng ổn định.

    Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir nhập viện sau khi vợ qua đời - Ảnh 1.

    Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bên linh cữu của phu nhân Siti Hasmah Mohamad Ali, trong lễ tang của bà tại Nhà thờ Hồi giáo As Syarif ở Kuala Lumpur vào ngày 28.9

    ẢNH: AFP

    Ông Mokhzani Mahathir (65 tuổi), con trai thứ 2 của ông Mahathir, cho biết việc cha nhập viện “không có gì đáng lo ngại”. “Ông ấy đã được đưa vào IJN để theo dõi. Hai ngày qua khá căng thẳng đối với ông ấy nhưng hiện tại, ông ấy vẫn ổn”, ông Mokhzani nói với hãng thông tấn nhà nước Bernama.

    Trợ lý Sufi Yusoff của cựu Thủ tướng cũng cho biết ông Mahathir bị mệt mỏi và không được nghỉ ngơi đầy đủ trong quá trình tang lễ, và họ đang chờ kết quả chẩn đoán từ các bác sĩ.

    “Ông ấy kiệt sức vì những thăng trầm cảm xúc, thời tiết nóng bức và thiếu ngủ. Tất cả những điều đó không phải là sự kết hợp tốt cho một người 101 tuổi”, ông Sufi nói với tờ New Straits Times ngày 30.9.

    Hiện ông Mahathir đã 101 tuổi, có tiền sử bệnh tim và từng trải qua nhiều ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Ông cũng đã nhiều lần nhập viện trong những năm gần đây, gần nhất là vào tháng 1 sau khi bị gãy xương hông do một cú ngã.

    Ông Mahathir và bà Hasmah kết hôn năm 1956 và vừa kỷ niệm 70 năm ngày cưới vào tháng 8 vừa qua.

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