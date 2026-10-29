Cựu Thủ tướng New Zealand gây bất ngờ khi làm giảng viên của đại học Úc

Bà Jacinda Ardern bắt đầu công việc từ tháng 10, tập trung vào lĩnh vực lãnh đạo thấu cảm, gắn kết xã hội và niềm tin công dân. Bà sẽ hoạt động tại Trường Y tế công cộng, ĐH Sydney, để nghiên cứu giải pháp cho các thách thức y tế toàn cầu dựa trên bình đẳng, hòa nhập và hỷ lạc, theo tin từ nhà trường.

Cựu Thủ tướng New Zealand sẽ dạy chuyên đề, tổ chức lớp chuyên sâu và tham gia cố vấn. Tuy nhiên, trường cho biết bà Ardern gia nhập với tư cách giáo sư thực hành (Professor of Practice) chứ không phải vai trò giảng dạy toàn thời gian.

"Tôi rất vui khi được gia nhập ĐH Sydney", bà Ardern bộc bạch. "Từ khi rời nhiệm sở, tôi đặc biệt quan tâm đến câu hỏi về vấn đề lãnh đạo, cũng như cách chúng ta có thể hỗ trợ và khuyến khích những cách lãnh đạo phù hợp để ứng phó với các thách thức toàn cầu".

"Được học hỏi từ bà Jacinda Ardern là cơ hội vô cùng hiếm có với sinh viên của chúng tôi. Các bạn không chỉ gặp gỡ một cựu thủ tướng, mà còn là một nhà giáo tâm huyết với nhiều điều để chia sẻ về vai trò lãnh đạo và tinh thần phụng sự cộng đồng", ông Mark Scott, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch ĐH Sydney, chia sẻ.

Ông Scott nhận định phong cách lãnh đạo của bà Ardern đã "chứng minh rằng sự thấu cảm và tính quyết đoán không hề mâu thuẫn mà còn củng cố lẫn nhau".

Trong cuộc phỏng vấn với ABC Conversations hồi tháng 7, cựu Thủ tướng New Zealand cho biết bà tin rằng người dân đang tìm kiếm một kiểu lãnh đạo giàu sự đồng cảm, bất chấp việc nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới hiện nay theo đuổi phong cách "áp đặt".

Bà Ardern rút khỏi chính trường vào tháng 1.2023, sau hơn 5 năm giữ cương vị Thủ tướng và lãnh đạo Công đảng của New Zealand. Trong thời gian tại nhiệm, bà dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều biến cố lớn, bao gồm vụ tấn công khủng bố tại Christchurch, vụ phun trào núi lửa Whakaari và đại dịch Covid-19.

Năm 2017, ở tuổi 37, bà Ardern trở thành nữ lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Sau đó, bà cũng trở thành nhà lãnh đạo thứ 2 trên thế giới sinh con khi đang tại chức.

Kể từ đó, bà tham gia nhiều chương trình nghiên cứu tại ĐH Harvard, tập trung vào lĩnh vực lãnh đạo công và quản trị công nghệ. Bà cũng từng gia nhập ĐH Oxford với tư cách nghiên cứu viên xuất sắc và là thành viên mạng lưới các nhà lãnh đạo thế giới của trường này.

Đầu năm 2026, bà Ardern cùng chồng con chuyển tới Sydney - nơi cả gia đình mua một bất động sản tại vùng biển phía bắc với giá 5,3 triệu USD.

Theo ĐH Sydney, chương trình giáo sư thực hành mang chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế vào đời sống học thuật, cung cấp cơ hội tiếp cận trực tiếp kinh nghiệm chuyên môn thực tiễn và tạo ra những kết nối mới giữa nghiên cứu, chính sách và thực hành.

ĐH Sydney hiện đứng thứ 28 thế giới theo bảng xếp hạng toàn cầu năm 2027 của QS. Ngôi trường này đang có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam tới từ các trường chuyên và trường điểm dựa trên kết quả học bạ và chứng chỉ tiếng Anh.