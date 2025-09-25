Cựu Tổng giám đốc SJC sản xuất ‘chui’ 6.255 lượng vàng như thế nào?

Sáng 25.9.2025, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30.9, do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Trong vụ án này, Công ty SJC được triệu tập với vai trò vừa là bị hại, vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác. Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa, riêng bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) có 6 luật sư. An ninh phiên tòa được siết chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tại tòa sáng 25.9 Ảnh: Nhật Thịnh

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Lê Thúy Hằng bị truy tố về tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh này còn có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận).

Ngoài ra, bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng SJC) và Nguyễn Thị Lộc (cựu Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung) cũng bị xét xử về tội “tham ô tài sản”. Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cáo trạng nêu, từ tháng 10.2021 đến 9.2024, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo nhân viên tại nhiều đơn vị của SJC thực hiện hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Hằng lợi dụng chức vụ để mua, chuyển vàng nguyên liệu bên ngoài cho Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn và Phát chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng miếng theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hành vi này gây thiệt hại hơn 74 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 64,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Giám đốc SJC Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài để Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 15 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, bà Hằng còn chỉ đạo các chi nhánh và phòng kinh doanh vàng bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn. Từ 14.6 đến 27.8.2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Cáo trạng cũng xác định bà Hằng chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng (hơn 8,4 tỉ đồng); chỉ đạo lập khống chứng từ ở SJC miền Trung để chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng hơn 2,1 tỉ đồng.

Tổng số tiền tham ô bị cáo cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11 tỉ đồng, riêng bà Hằng hưởng hơn 8,7 tỉ đồng.