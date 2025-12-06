Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu tổng thống Brazil đang thụ án chọn con trai cả là người thừa kế chính trị

Thụy Miên
Thụy Miên
06/12/2025 07:04 GMT+7

Ông Flavio Bolsonaro cho biết cha mình là cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang thụ án tù đã chọn ông làm người thừa kế chính trị và chạy đua giành ghế tổng thống năm 2026.

Cựu tổng thống Brazil đang thụ án chọn con trai cả là người thừa kế chính trị- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (phải) và con trai cả Flavio Bolsonaro tại buổi ra mắt chính đảng mới Liên minh vì Brazil ở Brasilia hôm 21.11.2019

ảnh: afp

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro (44 tuổi), con cả của cựu tổng thống Brazil, tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ tiếp nối cha kế tục di sản chính trị từng làm thay đổi cục diện chính trường Brazil, theo AFP hôm nay 6.12.

Với thông báo trên, ông Flavio lập tức trở thành một ứng viên nổi bật để giành ghế tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau.

Trong khi đó, ông Jair Bolsonaro (70 tuổi) không thể tranh cử sau khi lãnh án 27 năm tù vì bị kết tội âm mưu đảo chính và bị cấm tham gia chính trường. Ông vẫn tiếp tục kháng cáo và muốn được ân xá.

Cựu tổng thống cũng đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có những biến chứng từ vụ đâm dao năm 2019 và gần đây thêm chẩn đoán mắc ung thư da.

Vì thế, tuyên bố hôm 5.12 đánh dấu sự chuyển giao ngọn đuốc chính trị tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính

AFP dẫn lời ông Luciano Zucco, người đứng đầu đảng Tự do ở Hạ viện, đánh giá ông Flavio là "một chính trị gia điềm tĩnh, giàu kinh nghiệm và có khả năng đối thoại".

Để giành được ghế tổng thống, ông Flavio phải vượt qua các đối thủ của phe bảo thủ và đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (80 tuổi), nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ tranh cử nhiệm kỳ 4.

Ông Flavio là thượng nghị sĩ đại diện Rio de Janeiro và được đánh giá có quan điểm cứng rắn về những vấn đề pháp luật và trật tự. Ông thúc giục Mỹ tấn công các tàu nghi chở ma túy ở Rio de Janeiro.

Trước khi có tuyên bố trên, vợ của ông Jair Bolsonaro là bà Michelle và người con khác của hai người là ông Eduardo, nghị sĩ có quan hệ thân thiết với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho nhiều khả năng có thể được ông Jair Bolsonaro chọn là người thừa kế chính trị.

Hai người con trai khác của cựu tổng thống, lần lượt tên Carlos và Jair Renan, là nghị viên thành phố.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro người thừa kế chính trị Flavio Bolsonaro
