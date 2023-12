Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak dự tọa đàm hợp tác tại Long An

Ngày 3.12, tại Hội trường Thống Nhất (Long An), cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự tọa đàm "Thúc đẩy hữu nghị giữa tỉnh Long An với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc", do tỉnh Long An tổ chức.

Tham dự tọa đàm còn có ông Shin Choong Il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM; Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM (KOCHAM) và nhiều hiệp hội doanh nghiệp tại tỉnh Long An.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự tọa đàm "Thúc đẩy hữu nghị giữa tỉnh Long An với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc" BẮC BÌNH

Phát biểu tại tọa đàm, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak cho biết, trong thời gian đương nhiệm, ông đã có nhiều nỗ lực để nâng tầm quan hệ giữa 2 nước; đồng thời xây dựng mối quan hệ rất tốt với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak cho biết, ông xuất thân từ doanh nghiệp, là doanh nhân đã từng xúc tiến công nghiệp công nghệ cao thành công tại Hàn Quốc. Khi đương nhiệm Tổng thống Hàn Quốc (2008 - 2013), ông đã nỗ lực rất nhiều cho sự hợp tác, phát triển giữa các doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc, mặc dù khi đó cũng có những khó khăn nhưng đã cùng nhau vượt qua.

Theo cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak, thông qua các cuộc tiếp xúc với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại Long An trong chuyến khảo sát tại KCN Nam Tân Tập (H.Cần Giuộc) vào sáng 3.12 và tại tọa đàm này, thì đó là thái độ rất niềm nở, thân mật và trân trọng.

"Kết hợp những thông tin mà tôi biết với thái độ của các vị lãnh đạo chịu trách nhiệm về hành chính tại Long An mà tôi gặp hôm nay thì tôi cảm nhận sự hoàn thiện về điều kiện hành chính tại Long An. Tôi tin rằng, các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội đầu tư vào Long An là sự may mắn", ông Lee Myung-Bak nói.

Quang cảnh buổi tọa đàm BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, cho biết tỉnh Long An đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị và ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương về phát triển kinh tế - xã hội với 3 địa phương của Hàn Quốc gồm: tỉnh Chung-cheong-nam, tỉnh Jeo-lla-buk và TP.Yang-San thuộc tỉnh Gyeong-sang-nam. Đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 của tỉnh Long An về tổng số dự án (208 dự án) và đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký đầu tư (gần 1 tỉ USD)… Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã góp phần đưa Long An đứng vào top 10 các tỉnh, thành dẫn đầu về thu hút vốn FDI của Việt Nam và đóng góp rất tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế tỉnh, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Long An tặng quà kỷ niệm là 2 bức tranh cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang BẮC BÌNH

Tỉnh Long An rất mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc giúp tỉnh đầu tư các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến, chế tạo (sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, chế biến nông sản, năng lượng sạch, công nghiệp dược và thiết bị y tế, công nghệ sinh học). Bên cạnh đó, Long An mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư Hàn Quốc để thành lập một trung tâm đào tạo lao động kỹ thuật cao.