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Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án về tội danh mới

Văn Khoa
Văn Khoa
Tòa án Hàn Quốc hôm nay 27.7 tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 18 tháng tù giam, nhưng được hoãn thi hành án trong 3 năm.

Tòa án Quận trung tâm Seoul đưa ra phán quyết trên sau khi kết luận ông Yoon phạm tội vi phạm luật bầu cử vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án về tội danh mới- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến tham dự phiên xét xử tại Tòa án Quận trung tâm Seoul ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 12.5.2025

Ảnh: AP

Nếu bản án được giữ nguyên sau khi kháng cáo, đảng Quyền lực nhân dân của ông Yoon có thể buộc phải hoàn trả 39,7 tỉ won (hơn 711 tỉ đồng) chi phí tranh cử mà Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc đã hoàn trả sau chiến thắng của ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Tòa án Quận trung tâm Seoul đã kết luận ông Yoon đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022 khi ông phủ nhận việc giới thiệu luật sư cho một cựu quan chức thuế và khẳng định ông và vợ, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, chưa từng gặp pháp sư Jeon Seong-bae. Cả hai mối quan hệ này đều bị soi kỹ trong suốt chiến dịch tranh cử đó.

Tòa án chấp nhận lập luận của bên công tố rằng ông Yoon đã giới thiệu luật sư cho vị cựu quan chức nói trên và duy trì mối quan hệ lâu dài với ông Jeon sau lần đầu gặp gỡ thông qua bà Kim.

"Khi một ứng cử viên tự mình công bố thông tin sai lệch tại các sự kiện công cộng có tầm ảnh hưởng lớn, chẳng hạn như các cuộc tranh luận và phỏng vấn, tác động đến quyết định của cử tri là rất đáng kể", tòa án khẳng định trong phán quyết của mình.

Các công tố viên đã yêu cầu mức án 2 năm tù giam, lập luận rằng những phát ngôn của ông Yoon đã giúp làm giảm bớt sự giám sát đối với các cáo buộc trong cuộc đua tranh cử tổng thống.

Ông Yoon đã phủ mọi hành vi sai trái và dự định sẽ kháng cáo bản án, theo luật sư của vị cựu tổng thống.

Theo luật bầu cử của Hàn Quốc, các đảng chính trị được nhà nước hoàn trả chi phí tranh cử nếu ứng cử viên tổng thống của họ thắng cử hoặc giành được ít nhất 15% số phiếu bầu. Nếu một ứng cử viên sau đó nhận được bản án cuối cùng tuyên bố kết quả bầu cử không hợp lệ, chẳng hạn như án tù hoặc phạt tiền ít nhất 1 triệu won, đảng đó phải hoàn trả lại tiền.

Hồi tháng 2, ông Yoon đã bị tuyên xử tù chung thân về vụ ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024.

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