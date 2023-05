Cựu Tổng thống Trump bị kết tội lạm dụng tình dục, phải bồi thường 5 triệu USD

Theo báo The New York Times, bồi thẩm đoàn liên bang gồm 6 nam và 3 nữ ở Manhattan (New York, Mỹ) nhận thấy bà Carroll (79 tuổi) đã không thể chứng minh đầy đủ cáo buộc ông Trump đã cưỡng hiếp bà gần 30 năm trước trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại Bergdorf Goodman ở Manhattan. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump đã lạm dụng tình dục bà Carroll, một tội ít nghiêm trọng hơn.

Bồi thẩm đoàn cũng kết luận ông Trump đã phỉ báng bà Carroll vào tháng 10.2022 khi ông đăng một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social cho rằng vụ kiện mà bà khởi xướng là "chuyện lừa đảo 100%", là "chuyện hoang đường, dối trá".

Reuters dẫn lời bà Carroll nói trong một tuyên bố ngày 9.5: "Hôm nay, thế giới cuối cùng cũng biết sự thật... Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho mọi phụ nữ đã phải đau khổ vì không được tin tưởng".

Bà E. Jean Carroll rời Tòa án Liên bang Manhattan hôm 9.5 REUTERS

Luật sư của ông Trump cho biết sẽ kháng cáo. Cựu tổng thống Mỹ đã vắng mặt trong suốt quá trình xét xử bắt đầu từ ngày 25.4. Trong một bài đăng trên Truth Social ngày 9.5, ông Trump cho rằng phán quyết là "nỗi ô nhục" và tuyên bố: "Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai".

Bởi vì đây là một vụ kiện dân sự, ông Trump không phải đối mặt với hậu quả hình sự và do đó không có nguy cơ ngồi tù.

Ngoài các kết luận nói trên, 9 thành viên của bồi thẩm đoàn cũng đồng ý bắt ông Trump bồi thường cho bà Carroll 5 triệu USD, nhưng ông sẽ không phải trả chừng nào các bên vẫn còn đang kháng cáo.