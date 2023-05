Ông Trump bị kết tội lạm dụng tình dục bà Carroll, phải bồi thường 5 triệu USD

Bà E. Jean Carroll rời Tòa án Liên bang Manhattan ở New York ngày 9.5 REUTERS

Theo báo The New York Times, bồi thẩm đoàn liên bang gồm 6 nam và 3 nữ ở Manhattan (New York, Mỹ) nhận thấy rằng bà Carroll, hiện 79 tuổi, đã không thể chứng minh đầy đủ rằng ông Trump đã cưỡng hiếp bà gần 30 năm trước trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại Bergdorf Goodman ở Manhattan, như bà đã tuyên bố từ lâu. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump đã lạm dụng tình dục bà Carroll, một tội ít nghiêm trọng hơn.

Trong phán quyết được công bố ngay trước 15h ngày 9.5 (giờ địa phương), bồi thẩm đoàn cũng kết luận ông Trump đã phỉ báng bà Carroll vào tháng 10.2022 khi ông đăng một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social cho rằng gọi vụ kiện mà bà khởi xướng là "chuyện lừa đảo 100%", là "chuyện hoang đường, dối trá".

"Hôm nay, thế giới cuối cùng cũng biết sự thật... Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho mọi phụ nữ đã phải chịu đựng vì không được tin tưởng", Reuters dẫn lời bà Carroll, cựu cây bút tạp chí, nói trong một tuyên bố ngày 9.5.

Ông Trump, người đã khởi động chiến dịch tái tranh cử tổng thống để trở lại Nhà Trắng sau năm 2024, sẽ kháng cáo, theo luật sư Joseph Tacopina. Cựu tổng thống Mỹ đã vắng mặt trong suốt quá trình xét xử bắt đầu từ ngày 25.4. Trong một bài đăng trên Truth Social ngày 9.5, ông Trump cho rằng phán quyết là "nỗi ô nhục" và tuyên bố: "Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai".

Bởi vì đây là một vụ kiện dân sự, ông Trump không phải đối mặt với hậu quả hình sự và do đó, không có nguy cơ phải ngồi tù.

Bồi thẩm đoàn, vốn được yêu cầu phải đạt được nhất trí khi đưa ra phán quyết, đã cân nhắc chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng. Ngoài các kết luận nói trên, 9 thành viên của bồi thẩm đoàn cũng đồng ý bắt ông Trump bồi thường cho bà Carroll 5 triệu USD, nhưng ông sẽ không phải trả chừng nào các bên vẫn còn đang kháng cáo.

Vào tháng 4, ông Trump chỉ cung cấp cho các cơ quan quản lý bầu cử ước tính sơ bộ về tài sản của ông, theo luật công bố tài chính, qua đó liệt kê hơn chục tài sản trị giá "hơn 50 triệu USD" mỗi tài sản.

Hiện tại, trong môi trường chính trị phân cực của Mỹ, bản án dân sự không chắc sẽ có tác động đến lực lượng ủng hộ cốt lõi của ông Trump, những người vốn coi những rắc rối pháp lý mà ông phải đối mặt là một phần trong nỗ lực phối hợp của các đối thủ nhằm hạ bệ cựu tổng thống.