Cựu tổng thống Trump thất bại trong vụ kiện dân sự

Tập đoàn Trump đặt trụ sở tại Trump Tower ở thành phố New York (bang New York) REUTERS

Trong một thất bại có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh ở bang New York của ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ và các con trai Donald Jr. cùng Eric, Tập đoàn Trump và các bị cáo khác bị xác định đã tìm cách làm giá và thổi phồng giá trị tài sản ròng của ông Trump nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, AFP đưa tin hôm 27.9.

Phán quyết trên của thẩm phán Engoron tại tòa Manhattan ở thành phố New York (bang New York) sẽ giúp Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dễ dàng hơn trong việc xác lập các tổn thất trong phiên tòa được ấn định vào ngày 2.10.

Thẩm phán Engoron cũng ra lệnh hủy bỏ các chứng nhận cho phép tiến hành một số hoạt động kinh doanh của ông, bao gồm Tập đoàn Trump, ở bang New York. Đồng thời vị thẩm phán cũng yêu cầu chỉ định một người xử lý việc giải thể doanh nghiệp của ông Trump tại tiểu bang.

Thẩm phán cũng xử phạt các luật sư của những bị cáo vì đưa ra những tranh luận "phi lý" và tiếp tay cho hành vi "ngớ ngẩn" của các thân chủ.

Trước phán quyết trên, ông Trump và các bị cáo khác khẳng định họ chưa bao giờ gian lận, và những giao dịch được đề cập hoàn toàn có lãi. Họ khẳng định sẽ kháng cáo.

"Quyết định quá đáng (của thẩm phán) vào ngày hôm nay hoàn toàn tách rời thực tế và nội dung của luật điều chỉnh", Reuters dẫn lời luật sư Christopher Kise đại diện ông Trump.

"Tổng thống Trump và gia đình sẽ tìm kiếm mọi biện pháp phúc thẩm hiện có để sửa chữa sai lầm pháp lý này", theo luật sư.

"Đó là phán quyết có sức phá hủy", học giả Bill Black của Trường Luật Đại học Minnesota nhận xét. Ông cho biết việc hủy các chứng chỉ kinh doanh có thể gây tổn hại cho năng lực kiếm tiền của ông Trump tại bang New York.