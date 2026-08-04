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Thế giới

Cựu Tổng tư lệnh thừa nhận việc Ukraine gia nhập NATO là 'chuyện cổ tích'

Vi Trân
Vi Trân
Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, hiện là đại sứ tại Anh, nói rằng không có triển vọng nào về việc Kyiv gia nhập NATO dù đây là điều đã được ghi trong hiến pháp.

Theo hãng thông tấn Evropeiska Pravda ngày 3.8, ông Valery Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đã nói tại cuộc họp của các đại sứ Ukraine rằng nước này không đáp ứng được các tiêu chuẩn quân sự cần thiết để gia nhập liên minh NATO.

"Tôi hiểu rất rõ về NATO. Trong khoảng 12 năm, cá nhân tôi đã làm việc để đảm bảo chúng ta đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO, và mỗi năm tôi đều nghe những câu chuyện cổ tích về việc chúng ta sẽ gia nhập NATO bất cứ lúc nào. Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự gia nhập được", Evropeiska Pravda trích lời ông Zaluzhny.

Cựu Tổng tư lệnh thừa nhận 'Ukraine gia nhập NATO là chuyện cổ tích' - Ảnh 1.

Ông Valery Zaluzhny khi còn là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine

ẢNH: REUTERS

Theo ông Zaluzhny, trở ngại cốt lõi hiện nay là sự không tương xứng giữa hai lực lượng quân sự. Ông cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã đạt đến trình độ phát triển không thể hội nhập vào một liên minh vẫn đang hoạt động dựa trên "học thuyết của Thế chiến 2".

Ông tỏ ra hoài nghi về khả năng thay đổi của NATO, cho rằng liên minh này có thể sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng bất chấp sự tham gia của các cường quốc lớn như Anh và Mỹ.

Dù vậy, theo vị đại sứ, Ukraine trước hết cần phải thu hẹp khoảng cách về tiêu chuẩn quân sự với các nước thành viên NATO và công nghệ đã được sử dụng ở các nước này, bao gồm phòng thủ chống tên lửa, năng lực không gian.

Thay vì gia nhập NATO, ông Zaluzhny chỉ ra các khuôn khổ mới nổi khác như những con đường thực tế hơn để đảm bảo an ninh, đồng thời đề xuất một "khối an ninh châu Âu" khả thi như một lựa chọn.

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Hiến pháp Ukraine đã ghi nhận một mục tiêu chiến lược là gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, nước này thừa nhận rằng hiện tại không phải tất cả các thành viên NATO đều chào đón họ. Nga cũng đã thẳng thừng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Ông Zaluzhny bị cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine năm 2024 do bất đồng với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc tiến hành chiến sự với Nga, cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Anh.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận về lòng tin của cử tri cho thấy ông Zaluzhny có mức độ tín nhiệm tương đương với ông Zelensky và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người bị cách chức bộ trưởng quốc phòng vào tháng 7. Người kế nhiệm ông Zaluzhny là ông Oleksandr Syrsky cũng bị cách chức hồi tháng trước.

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