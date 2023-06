Cựu trọng tài Urs Meier kêu gọi UEFA cấm HLV Mourinho làm việc 1 năm

Tại trận chung kết ở Budapest, Hungary, đội bóng của HLV Mourinho đã bị đánh bại 1-4 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong cuộc căng thẳng với đối thủ Sevilla. Ở trận đấu ấy, trọng tài người Anh, Anthony Taylor đã rút 7 thẻ vàng cho các cầu thủ của AS Roma và HLV Mourinho cũng bị phạt thẻ vàng.

HLV Mourinho và ban huấn luyện của AS Roma phản ứng vì họ cho rằng trọng tài người Anh đã có những quyết định khiến đội bóng nước Ý gặp bất lợi. Trong thời gian thi đấu chính thức, một cầu thủ của Sevilla đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng AS Roma không được hưởng phạt đền. Khi bước vào loạt đá luân lưu, ở lượt sút quyết định, dù thủ thành Rui Patricio đã cản phá được nhưng sau đó, các cầu thủ Sevilla tiếp tục được thực hiện lại vì trọng tài người Anh nhận định thủ thành của AS Roma đã phạm luật. Trong tình huống đá lại, Gonzalo Montiel đã không mắc sai lầm nào để đưa Sevilla vô địch Europa League lần thứ 7.

HLV Mourinho và các cầu thủ AS Roma thất bại trên loạt sút luân lưu ở trận chung kết Europa League AFP

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã chỉ trích trọng tài Anthony Taylor và nói rằng ông “có vẻ là người Tây Ban Nha”. Chưa dừng lại ở đó, HLV người Bồ Đào Nha đã tìm đến bãi đậu xe của sân Puskas Arena và dùng một loạt những lời lăng mạ đối với vị trọng tài này.

Ngoài việc bị HLV Mourinho chỉ trích, trọng tài người Anh và gia đình cùng bị CĐV của AS Roma chặng đường và dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp tại sân bay Budapest.

HLV Mourinho đang bị UEFA điều tra vì những hành động không đúng mực đã qua. Ngoài ra, chiến lược gia 60 tuổi cũng nhận nhiều lời chỉ trích. Mới đây nhất, cựu trọng tài người Thụy Sĩ, Urs Meier đã kêu gọi UEFA nên đưa ra hình phạt nặng cho HLV Mourinho bằng việc cấm ông tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.

Ông Urs Meier bức xúc trên kênh podcast của chính mình: “Thật vô lý khi anh ấy cho rằng trọng tài là một CĐV bóng đá. Mourinho đã làm điều đó khi còn là HLV của Chelsea với Anders Frisk, cựu trọng tài người Thụy Điển bắt chính trận đấu của The Blues với Barcelona năm 2005, người đã nhận những lời đe dọa giết và kết quả là ông ta đã phải kết thúc sự nghiệp cầm còi của mình. UEFA phải trừng phạt những hành động này và HLV Mourinho phải bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm”.

HLV Mourinho không hài lòng với trọng tài ở trận Europa League AFP

Trong khi đó, ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh cũng lên tiếng bảo vệ trọng tài Anthony Taylor: “Chúng tôi bị sốc và kinh hoàng trước sự lạm dụng không thể chấp nhận được nhắm vào Anthony Taylor và gia đình anh ấy khi họ trở về từ chung kết UEFA Europa League.

Không ai có thể chấp nhận những hành vi không thể tha thứ mà họ phải chịu đựng ngày hôm qua. Anthony là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm và thành công nhất của chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ anh ấy và gia đình”.