Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự nhận tội, bị tuyên án 24 năm tù

Văn Khoa
30/05/2026 08:41 GMT+7

Sư Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm tự ở Trung Quốc, hôm 29.5 đã bị kết án 24 năm tù vì tội biển thủ, nhận hối lộ và một số tội danh khác, theo Tân Hoa xã.

Sư Thích Vĩnh Tín, thế danh là Lưu Ứng Thành, đã phạm một số tội danh, trong đó có biển thủ công quỹ và nhận hối lộ khi không phải là công chức nhà nước, cũng như đưa hối lộ, theo Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.

Sư Thích Vĩnh Tín trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2009 khi còn là trụ trì Thiếu Lâm tự ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc

Ảnh: AFP

Theo tòa án, khi còn là trụ trì Thiếu Lâm tự và chủ tịch một quỹ từ thiện trực thuộc chùa này, ông Lưu đã sử dụng một cách bất hợp pháp hơn 131 triệu nhân dân tệ (hơn 506 tỉ đồng) và tài sản thuộc chùa và quỹ từ thiện từ năm 2003-2025, hành động một mình hoặc cấu kết với người khác.

Từ năm 2012-2022, ông Lưu cũng đã biển thủ hơn 151 triệu nhân dân tệ tiền của chùa và quỹ từ thiện để sử dụng cho các mục đích cá nhân và không trả lại tiền trong hơn 3 tháng.

Theo phán quyết, kể từ tháng 7.2006, ông Lưu đã lợi dụng chức vụ của mình để hỗ trợ người khác giành được các dự án xây dựng chùa và các cơ hội kinh doanh liên quan, nhận lại tiền mặt và tài sản trị giá tổng cộng hơn 11,63 triệu nhân dân tệ.

Ngoài ra, từ năm 1995-2022, ông Lưu đã hối lộ các quan chức với tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 5,67 triệu nhân dân tệ để thu lợi bất chính.

Cũng theo tòa án, bị cáo đã thành thật thú nhận các hành vi phạm tội của mình, chủ động khai một số tình tiết phạm tội mà các nhà điều tra chưa phát hiện, và thể hiện sự hối hận bằng cách nhận tội.

Sau khi bị tuyên án, ông Lưu nói trước tòa rằng ông sẽ không kháng cáo bản án. Ông ra tòa vào ngày 25.5, nhận tội và bày tỏ sự hối hận trong lời khai cuối cùng của mình, theo Tân Hoa xã.

Ông Thích Vĩnh Tín đã bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm tự vào tháng 7.2025 vì hành vi "cực kỳ" xấu. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc khi đó thông báo đã hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín sau những khiếu nại mới. "Hành vi của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư", Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông báo.

