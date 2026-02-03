Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cựu viện trưởng lãnh 14 năm tù vì nhận hối lộ 47 tỉ từ công ty dược

Tuyến Phan
Tuyến Phan
03/02/2026 17:03 GMT+7

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, bị tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ công ty dược.

Ngày 3.2, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

- Ảnh 1.

Hội đồng xét xử vụ án liên quan Công ty LanQ và Công ty Sơn Lâm

ẢNH: PHÚC BÌNH

18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện lãnh án tù

Trong số các bị cáo hầu tòa, có đến 18 người là cựu lãnh đạo, cán bộ các cơ sở y tế cùng bị tuyên phạm tội nhận hối lộ.

Người lãnh mức án cao nhất là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, 14 năm tù.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Thu Hương bị tuyên mức án 9 năm 6 tháng tù.

Cựu Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Mộng Thanh lãnh mức án 8 năm 6 tháng tù.

Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại bị tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại ở tội danh này bị tuyên mức án thấp nhất là 24 tháng tù, cao nhất là 6 năm tù.

Về phía doanh nghiệp, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách bị tuyên mức án 15 năm tù về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cùng 2 tội danh này, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền lãnh án 19 năm tù…

- Ảnh 2.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc

ẢNH: PHÚC BÌNH

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, khi quyết định mức án, tòa có cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ, vai trò trong vụ án, thành tích công tác... để đưa ra mức hình phạt phù hợp.

Thông qua vụ án, hội đồng xét xử cũng kiến nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và sở y tế tăng cường quản lý hoạt động cung ứng thuốc theo bảo hiểm y tế, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Hối lộ 71 tỉ để đưa thuốc vào bệnh viện

Theo cáo buộc, để có thể trúng hàng loạt gói thầu cung cấp dược liệu hoặc vị thuốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ lãnh đạo, cán bộ tại các cơ sở y tế.

Trong số tiền trên, ông Cách chi cho cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc hơn 47 tỉ đồng, cựu Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Mộng Thanh 2,3 tỉ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Thu Hương hơn 10 tỉ đồng…

- Ảnh 3.

Các bị cáo tại tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Khai tại tòa, ông Cách cho biết, việc yêu cầu chi "hoa hồng" thường sẽ do các cán bộ y tế chủ động đề xuất. Bị cáo chấp nhận "yêu sách" này vì muốn công việc làm ăn thuận lợi.

Song, một số cựu cán bộ y tế lại cho rằng họ "nhận tiền thụ động", đưa thì nhận chứ không đặt nặng vấn đề lợi ích vật chất.

Ngoài sai phạm trên, viện kiểm sát còn xác định Công ty LanQ có đơn vị thành viên là công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang (cũ).

Để thuận lợi trong việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo kế toán trưởng là Nguyễn Thúy Kim nhiều lần chi tiền hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số 700 triệu đồng.

Công ty LanQ còn phối hợp với Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng cung cấp thuốc. Trên thực tế, phía LanQ chỉ mua một số lượng rất ít vị thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của một doanh nghiệp khác với giá thấp hơn, nhưng phía Sơn Lâm vẫn xuất hóa đơn khống.

Sau khi hợp thức được đầu vào của vị thuốc và thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỉ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân cùng chi trả.

Trừ đi chi phí mua thuốc và tiền thuế VAT đã nộp, ông Quyền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân.

Tin liên quan

Bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỉ, cựu viện trưởng nói 'nhận tiền thụ động'

Bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỉ, cựu viện trưởng nói 'nhận tiền thụ động'

Bị cáo buộc nhận hối lộ tới hơn 47 tỉ đồng, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc cho rằng mình 'nhận tiền thụ động'.

Khám phá thêm chủ đề

Cựu Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc nhận hối lộ Công ty LanQ công ty dược phẩm sơn lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận