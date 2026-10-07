Cựu viện trưởng và hơn 40 nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương lãnh án

Chiều 7.10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 65 bị cáo trong vụ đưa, nhận hối lộ, "chạy" bệnh án tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Có đến hơn 40 bị cáo là cựu lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ… của cơ sở này.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường ẢNH: PHÚC BÌNH

"Bà trùm" thao túng bệnh viện lãnh án 30 năm tù

Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) bị đánh giá giữ vai trò trung tâm của các hành vi phạm tội; tinh vi, xảo quyệt; phạm nhiều tội, nhân thân xấu; chưa thực sự thành khẩn, nên cần mức án nghiêm khắc.

Do đó, tòa tuyên phạt Mai Anh 30 năm tù về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông bị tuyên 19 năm tù về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường là người nhận hối lộ số tiền lớn nhất, hơn 8 tỉ đồng, nên chịu mức án cao nhất về tội danh này, 20 năm tù. Cùng tội danh, vợ ông Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa bị tuyên 8 năm tù.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ tư pháp, gồm các cựu công an Đỗ Văn Tuấn, Phạm Minh Tuấn và Lê Văn Thưởng lần lượt lãnh án 4 năm, 11 năm và 9 năm 6 tháng tù. Cựu kiểm sát viên Dương Thị Hòa bị tuyên 3 năm tù.

Bốn bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhận mỗi người 400.000 - 570.000 đồng để mở cổng cho vợ chồng Mai Anh trốn ra ngoài, bị tuyên 2 - 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại gồm "đàn em" của Mai Anh và nhóm bác sĩ, cán bộ của viện bị tuyên 12 tháng án treo đến 16 năm tù về các tội nhận hối lộ, tổ chức sử dụng ma túy, đánh bạc...

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng.

Các bị cáo lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình trong xã hội.

Thao túng nơi chữa bệnh thành "ổ" tội phạm

Hồ sơ vụ án xác định năm 2016, Nguyễn Thị Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đây cũng là dịp để Mai Anh xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện.

Mai Anh chi tiền theo tháng cho bác sĩ, điều dưỡng, bao trọn chi phí hàng chục chuyến du lịch hạng sang kèm quà đột xuất... để được tự do ra ngoài đi chơi, mang chồng con, người giúp việc vào ở phòng riêng có điều hòa tủ lạnh...

Bị cáo còn môi giới hối lộ 6 tỉ đồng để "chạy" giấy giám định tâm thần và "chạy" chức cho một số người vào làm tại viện, qua đó hưởng lợi cá nhân 4,1 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, tòa hỏi cựu Viện trưởng Trần Văn Trường "nghĩ gì" với tư cách người đứng đầu viện, khi sai phạm trải dài từ bảo vệ gác cổng đến điều dưỡng, trưởng khoa và chính vợ chồng bị cáo.

Bị cáo nói "nhận thức đã vi phạm pháp luật", cho biết tại các cuộc họp giao ban thường xuyên nhắc nhở, phổ biến các quy định; đồng thời khẳng định "làm đúng quy trình".

Chủ tọa truy vấn có nhận tiền từ bị cáo Mai Anh không, cựu viện trưởng thừa nhận, vì "nhận tiền mới phải như này, còn về quy định, kể cả không nhận tiền vẫn phải làm như thế".

Ông Trường bị xác định nhận 4,7 tỉ đồng để gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can, giúp họ được đi chữa bệnh bắt buộc, trừ vào thời gian ngồi tù. Ngoài ra, ông Trường cũng cầm hơn 3,3 tỉ đồng để tuyển dụng "người quen" của vợ chồng Mai Anh; tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn viện đi nghỉ dưỡng…