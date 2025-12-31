Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Cựu vương trên hành trình tìm lại vị thế

Nghi Thạo
Nghi Thạo
31/12/2025 08:38 GMT+7

Sau chức vô địch ngay trong mùa đầu tiên, đội bóng ĐH Huế đã trải qua 2 năm đầy thăng trầm. Lần này tại TNSV THACO cup 2026, đội bóng cố đô mang theo khát vọng khẳng định lại vị thế.

Bảng B - khu vực Duyên hải miền Trung giải TNSV THACO cup 2026 có 4 đội tham dự gồm ĐH Huế, ĐH Duy Tân, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, tranh tài vòng loại từ ngày 18 - 22.1.2026 tại sân Quân khu 5 (Đà Nẵng). Trong đó, ĐH Huế là đội bóng đầu tiên khắc tên mình vào chiếc cúp vô địch của giải đấu ở mùa giải lần I - 2023. Dù vậy, hai mùa giải tiếp theo là những trải nghiệm không mấy vui vẻ với đội ĐH Huế. Tại mùa II - 2024, dù được thi đấu trên sân nhà, đội bóng xứ Huế đã gục ngã ngay từ vòng loại. Đến mùa III - 2025, họ sớm dừng chân tại vòng đấu bảng.

Cựu vương trên hành trình tìm lại vị thế- Ảnh 1.

Diệp Dụng Bách là nhân tố trụ cột của đội ĐH Huế

ẢNH: ĐỘC LẬP

Những kết quả đó như một gáo nước lạnh dội vào niềm tự hào của bóng đá sinh viên Huế, nhưng đồng thời cũng là chất xúc tác để họ đứng dậy mạnh mẽ hơn. Lãnh đạo đội ĐH Huế cho biết, ở giải đấu lần IV - 2026, đội bóng cố đô sẽ bước vào giải với sự hưng phấn và tự tin cao độ. Phó trưởng đoàn đội bóng ĐH Huế - Nguyễn Phan Tiến Trung cho biết, những ngày cuối năm, thời tiết tại cố đô chuyển mình với những cơn mưa và lạnh đặc trưng, nhưng trên sân tập, bầu không khí lại vô cùng nóng bỏng. Để duy trì cảm giác bóng và thể lực ở mức độ cao nhất, các cầu thủ ĐH Huế vẫn đều đặn tập luyện vào mỗi buổi chiều. "Không chỉ tập luyện nội bộ, chúng tôi cũng đã tổ chức thi đấu giao hữu cọ xát với đội trẻ của CLB bóng đá Huế. Kết quả tích cực từ các trận giao hữu này là minh chứng cho thấy đội ĐH Huế đã sẵn sàng cho những màn so tài quan trọng hơn", ông Trung bày tỏ.

Tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung mùa IV, thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn duy nhất đội đầu bảng đi tiếp đã đẩy sự cạnh tranh trở nên khốc liệt. Mỗi trận đấu giờ đây đều mang tính chất rất quan trọng. Nhận định về bảng B, ông Nguyễn Phan Tiến Trung chia sẻ đầy thận trọng: "Chúng tôi đánh giá rất cao Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, đội ĐH Duy Tân cũng là đối thủ đáng gờm. Họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là việc tăng cường những nhân tố chất lượng vào đội hình".

Trùng hợp, kết quả xếp lịch thi đấu đã đưa cuộc đối đầu giữa ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vào lượt trận cuối cùng. Đây được coi là kịch bản hoàn hảo cho một màn đối đầu nảy lửa, khi một bên (ĐH Huế) là cựu vương (2023), còn bên kia (Trường ĐH TDTT Đà Nẵng) là đương kim á quân mùa giải 2025. Trận đấu này còn gợi nhớ đến màn so tài đầy kịch tính ở vòng loại mùa giải 2024. Khi đó, ĐH Huế nhận thất bại trong trận quyết định ngay trên sân nhà và phải dừng bước sớm. Lần này, áp lực sẽ lớn hơn khi ĐH Huế phải thi đấu tại Đà Nẵng. "Đội bóng ĐH Huế đang đặt quyết tâm cao nhất. Chúng tôi hiểu rõ sự kỳ vọng của lãnh đạo ĐH Huế và người hâm mộ. Đội bóng sẽ thi đấu hết mình để xứng đáng với truyền thống thể thao của ĐH Huế", Phó trưởng đoàn Nguyễn Phan Tiến Trung khẳng định.

Cựu vương trên hành trình tìm lại vị thế- Ảnh 2.

Tin liên quan

Tổng thư ký VFF: 'Truyền 'lửa' SEA Games 33 vào TNSV THACO cup 2026'

Tổng thư ký VFF: 'Truyền 'lửa' SEA Games 33 vào TNSV THACO cup 2026'

Phát biểu tại lễ bốc thăm vòng loại TNSV THACO cup 2026, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú tin tưởng mùa giải năm nay sẽ thành công tốt đẹp, tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ về chất lượng chuyên môn lẫn sức lan tỏa của sân chơi sinh viên.

Lịch thi đấu mới nhất TNSV THACO cup 2026: Tất cả đều được phát trực tiếp, xem ở đâu?

Trường ĐH Nam Cần Thơ quyết tâm giành 'vé vàng' vòng loại TNSV THACO cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 Niềm tự hào trường đh tdtt đà nẵng Trường CĐ Phương Đông CLB Bóng đá Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận