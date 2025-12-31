Cựu vương trên hành trình tìm lại vị thế

Bảng B - khu vực Duyên hải miền Trung giải TNSV THACO cup 2026 có 4 đội tham dự gồm ĐH Huế, ĐH Duy Tân, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng, tranh tài vòng loại từ ngày 18 - 22.1.2026 tại sân Quân khu 5 (Đà Nẵng). Trong đó, ĐH Huế là đội bóng đầu tiên khắc tên mình vào chiếc cúp vô địch của giải đấu ở mùa giải lần I - 2023. Dù vậy, hai mùa giải tiếp theo là những trải nghiệm không mấy vui vẻ với đội ĐH Huế. Tại mùa II - 2024, dù được thi đấu trên sân nhà, đội bóng xứ Huế đã gục ngã ngay từ vòng loại. Đến mùa III - 2025, họ sớm dừng chân tại vòng đấu bảng.

Diệp Dụng Bách là nhân tố trụ cột của đội ĐH Huế ẢNH: ĐỘC LẬP

Những kết quả đó như một gáo nước lạnh dội vào niềm tự hào của bóng đá sinh viên Huế, nhưng đồng thời cũng là chất xúc tác để họ đứng dậy mạnh mẽ hơn. Lãnh đạo đội ĐH Huế cho biết, ở giải đấu lần IV - 2026, đội bóng cố đô sẽ bước vào giải với sự hưng phấn và tự tin cao độ. Phó trưởng đoàn đội bóng ĐH Huế - Nguyễn Phan Tiến Trung cho biết, những ngày cuối năm, thời tiết tại cố đô chuyển mình với những cơn mưa và lạnh đặc trưng, nhưng trên sân tập, bầu không khí lại vô cùng nóng bỏng. Để duy trì cảm giác bóng và thể lực ở mức độ cao nhất, các cầu thủ ĐH Huế vẫn đều đặn tập luyện vào mỗi buổi chiều. "Không chỉ tập luyện nội bộ, chúng tôi cũng đã tổ chức thi đấu giao hữu cọ xát với đội trẻ của CLB bóng đá Huế. Kết quả tích cực từ các trận giao hữu này là minh chứng cho thấy đội ĐH Huế đã sẵn sàng cho những màn so tài quan trọng hơn", ông Trung bày tỏ.

Tại vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung mùa IV, thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn duy nhất đội đầu bảng đi tiếp đã đẩy sự cạnh tranh trở nên khốc liệt. Mỗi trận đấu giờ đây đều mang tính chất rất quan trọng. Nhận định về bảng B, ông Nguyễn Phan Tiến Trung chia sẻ đầy thận trọng: "Chúng tôi đánh giá rất cao Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, đội ĐH Duy Tân cũng là đối thủ đáng gờm. Họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là việc tăng cường những nhân tố chất lượng vào đội hình".

Trùng hợp, kết quả xếp lịch thi đấu đã đưa cuộc đối đầu giữa ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vào lượt trận cuối cùng. Đây được coi là kịch bản hoàn hảo cho một màn đối đầu nảy lửa, khi một bên (ĐH Huế) là cựu vương (2023), còn bên kia (Trường ĐH TDTT Đà Nẵng) là đương kim á quân mùa giải 2025. Trận đấu này còn gợi nhớ đến màn so tài đầy kịch tính ở vòng loại mùa giải 2024. Khi đó, ĐH Huế nhận thất bại trong trận quyết định ngay trên sân nhà và phải dừng bước sớm. Lần này, áp lực sẽ lớn hơn khi ĐH Huế phải thi đấu tại Đà Nẵng. "Đội bóng ĐH Huế đang đặt quyết tâm cao nhất. Chúng tôi hiểu rõ sự kỳ vọng của lãnh đạo ĐH Huế và người hâm mộ. Đội bóng sẽ thi đấu hết mình để xứng đáng với truyền thống thể thao của ĐH Huế", Phó trưởng đoàn Nguyễn Phan Tiến Trung khẳng định.