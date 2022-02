Đã bắt giữ đối tượng chèo kéo khách

Chị N.H (Q.3, TP.HCM), từng là nạn nhân của tình trạng này, kể lại, khi chị xếp hàng đón taxi truyền thống thì rất nhiều người chen lấn, nhảy ra đón xe dù có cả nhân viên điều hành đứng đó. Thấy chị bị “cướp xe” mấy lần, nhân viên điều hành 2 lần trực tiếp nhảy xuống giữ xe cho chị nhưng tài xế cũng vụt đi, không chịu dừng. Phải chờ rất lâu, đến lần thứ ba dưới sự trợ giúp của người này, chị mới bắt được taxi về. Từ đó, chị cạch không dám bắt taxi ở sân bay, dù trễ đến đâu chị cũng hẹn người nhà ra đón.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Ngọc Cương, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết trước phản ánh của người dân về tình trạng xe dù, xe taxi công nghệ giả mạo đón khách, lãnh đạo cảng đã trực tiếp thị sát, phối hợp cùng cơ quan công an để kiểm soát tối đa tình trạng này. Mới nhất, ngày 9.2 vừa qua, hệ thống camera giám sát an ninh của cảng đã phát khiện 2 đối tượng có hành vi chèo kéo, bắt khách không đúng quy định. Bộ phận an ninh cảng đã lập tức bắt giữ và giao cho Công an TP điều tra xử lý.

Về vấn đề phân làn, hiện nay theo quy định, các phương tiện taxi công nghệ vẫn đón khách trên khu vực nhà xe TCP. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế, cảng sẽ điều tiết linh động, thậm chí cho phép xe vào tận làn trong cùng để đón khách trong trường hợp quá đông, đồng thời điều tiết không cho dừng đỗ lâu để tránh gây ùn tắc khu vực trước cửa sân bay. Tương tự, khu vực trạm thu phí cũng được linh động điều tiết, có thể mở trạm để giải tỏa phương tiện nếu có dấu hiệu ùn ứ.





“Tuy nhiên, tình trạng xe công nghệ chạy lòng vòng phía ngoài sân bay, đậu đỗ đón khách tại chỗ cây xăng còn nhiều. Bên cạnh đó, trong một số khung giờ, khách tăng cao nhưng lượng taxi không đáp ứng đủ, khách không đủ kiên nhẫn chờ hoặc văn hóa xếp hàng chưa cao nên thường tự ra ngoài để đón xe công nghệ hoặc xe ôm. Khu vực này không thuộc quản lý của cảng nhưng chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm”, ông Đặng Ngọc Cương thông tin.

Cũng theo ông Cương, tình trạng thiếu taxi phục vụ hành khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán vừa qua là do các hãng taxi hụt nghiêm trọng tài xế. Điển hình, ngày mùng 4 tết (4.2), các hãng taxi thiếu hơn 1.000 tài xế. Ngay sau đó, cảng đã làm việc với Sở GTVT và các hãng taxi, điều phối thêm tài xế để đáp ứng nhu cầu của người dân, đến nay về cơ bản đã ổn.

Sở GTVT TP.HCM cho hay đã làm việc đồng thời với các hãng taxi truyền thống, taxi công nghệ để các đơn vị điều động tài xế hoạt động tối đa công suất, đảm bảo phục vụ người dân. Về phương án lâu dài, Sở GTVT TP đã điều động lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên túc trực, phối hợp cùng lực lượng an ninh của cảng tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực sân bay phù hợp hơn, tránh việc bên trong thiếu xe nhưng bên ngoài ùn tắc, xe không vào được.