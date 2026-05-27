Da cá chứa những dưỡng chất gì, liệu có nên ăn?

Thành phần dinh dưỡng của da cá có thể khác nhau tùy loại cá. Một số loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi thường có lớp da giàu chất béo có lợi, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Da cá hồi chứa nhiều a xít béo omega-3 ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Collagen và omega-3

Một trong những thành phần nổi bật nhất của da cá là collagen. Đây là loại protein giúp hình thành da, sụn, gân và mô liên kết trong cơ thể. Da cá đặc biệt giàu collagen loại 1. Đây là loại collagen phổ biến nhất trong cơ thể người. Vì vậy, hiện nay nhiều sản phẩm collagen biển được chiết xuất từ da cá. Ngoài collagen, da cá còn cung cấp protein giúp duy trì khối cơ và phục hồi mô.

Ở các loại cá béo như cá hồi, cá mòi hoặc cá thu, phần da thường chứa khá nhiều chất béo không bão hòa, đặc biệt là omega-3. Phần da này thường giữ lại một lượng chất béo đáng kể. Vì vậy, nếu bỏ da hoàn toàn thì lượng omega-3 hấp thu cũng có thể giảm đi phần nào. Ngoài ra, da còn có vitamin D, vitamin E, selenium và i ốt.

Chú ý lượng thủy ngân

Một trong những lo ngại lớn nhất khi ăn da cá là nguy cơ tích tụ chất ô nhiễm môi trường. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), gần như tất cả các loại cá và hải sản đều chứa một lượng nhỏ thủy ngân hữu cơ. Tuy nhiên, đa số không ở mức gây hại cho người trưởng thành nếu ăn với lượng hợp lý.

Các chất ô nhiễm tan trong chất béo có xu hướng tích tụ ở lớp mỡ và da cá nhiều hơn phần thịt nạc. Vì vậy, những loài cá lớn, sống lâu như cá kiếm, cá mập hoặc cá thu vua thường có nguy cơ chứa thủy ngân cao hơn.

Ngược lại, các loại cá nhỏ và cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, cá tuyết, cá rô phi hoặc cá mòi thường được xem là an toàn hơn khi ăn cả da.

Chọn nguồn tin cậy và chế biến đúng cách

Nếu muốn ăn da cá, điều quan trọng nhất là chọn nguồn cá đáng tin cậy và chế biến đúng cách. Hãy ưu tiên cá nhỏ hoặc cá có hàm lượng thủy ngân thấp, đồng thời hạn chế ăn thường xuyên các loại cá săn mồi lớn, chuyên gia dinh dưỡng Maya Feller, đồng thời là giảng viên của Đại học New York (Mỹ), cho biết.

Ngoài ra, da cá cần được làm sạch kỹ trước khi nấu. Cách chế biến cũng rất quan trọng. Da cá bị cháy khét ở nhiệt độ quá cao có thể tạo ra các hợp chất không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, hấp, nướng hoặc áp chảo ít dầu thường được xem là lựa chọn phù hợp hơn so với chiên ngập dầu, theo Eating Well.