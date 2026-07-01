Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, tra cứu tại đây

Bạn đọc có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và các thông tin liên quan đến kỳ thi này TẠI ĐÂY.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2016 chính thức biết điểm thi tốt nghiệp sáng nay (1.7) ảnh: Nhật Thịnh

Các cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Cách 1, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Bước 1: Truy cập website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 2, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập trang thông tin của sở GD-ĐT các tỉnh, thành nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cách 3, tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên.

Bước 1: Truy cập website: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm. Bước 2: Nhập thông tin số báo danh và bấm tìm kiếm.

Bộ GD-ĐT đồng thời cho biết sẽ công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.

Báo Thanh Niên cũng sẽ liên tục cập nhật danh sách 34 tỉnh, thành công bố điểm thi tốt nghiệp THPT tại thanhnien.vn.

Thay đổi về phúc khảo bài thi

Theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT (từ ngày 1 - 5.7). Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20.7. Như vậy, điểm mới áp dụng từ năm nay thời gian thu nhận đơn phúc khảo chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Theo Bộ, việc này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.

Cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Nếu bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH ảnh: Nhật Thịnh

Điều kiện công nhận tốt nghiệp

Theo quy chế, thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần trong tổ hợp xét tốt nghiệp đều đạt điểm trên 1 điểm (theo thang điểm 10). Nếu có bất kỳ môn nào từ 1 điểm trở xuống (điểm liệt), TS sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các môn thí sinh dự thi (chiếm 50%); điểm trung bình năm lớp 10, 11 và 12 (chiếm 50%) và điểm ưu tiên, khuyến khích.

Điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là điểm trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số.

Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ được các sở GD-ĐT, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3.7. Việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho TS được thực hiện muộn nhất ngày 7.7.

Từ năm nay, Bộ GD-ĐT gộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp.