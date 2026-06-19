Đã có điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 qua các phương thức khác nhau. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên Hà Nội cho tra cứu điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoi.

Thí sinh Hà Nội đã có thể tra cứu điểm thi lớp 10 ẢNH: TUẤN MINH

Thí sinh, phụ huynh mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại. Tại tab "Tra cứu", nhập chính xác số báo danh của thí sinh vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tra cứu điểm".

Trường hợp cần đối chiếu ngưỡng trúng tuyển, chọn tab "Điểm chuẩn" để tra cứu điểm chuẩn các trường THPT khi được công bố. Chọn tab "Điểm của tôi" để xem nhanh kết quả điểm thi đã tra cứu/lưu trên ứng dụng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, ngoài tiện ích "Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT" theo các bước mà sở đã hướng dẫn, với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố.

Nhờ đó, phụ huynh và học sinh không cần liên tục truy cập các trang tra cứu để kiểm tra thông tin mà vẫn có thể nhận được thông báo kết quả một cách nhanh chóng và kịp thời.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 tại các địa chỉ:

Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội: https://hanoi.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Để tra cứu điểm thi lớp 10 thuận tiện và chính xách, cần chuẩn bị đúng số báo danh theo phiếu báo dự thi của thí sinh; kiểm tra kỹ thông tin trước khi tra cứu để hạn chế sai sót.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, thí sinh và phụ huynh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức được Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo; không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu, tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Các nhà trường được yêu cầu bố trí cán bộ trực hỗ trợ trong thời gian công bố điểm thi và tiếp nhận phản ánh theo thẩm quyền.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

So với kỳ tuyển sinh năm học 2025 - 2026, mức chênh lệch này giảm 0,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 - 25.6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25.6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho học sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến hết ngày 27.6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25 - 27.6.