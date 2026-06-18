Hà Nội sẽ gửi điểm thi lớp 10 đến từng thí sinh

Sáng nay 17.6, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết dự kiến tối 19.6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi cùng với điểm chuẩn vào lớp 10.

Đáng chú ý, theo ông Hiền, để tránh tình trạng nghẽn mạng, năm nay Hà Nội áp dụng thêm một phương thức để thí sinh nhanh chóng biết điểm thi của mình. Đó là điểm thi vào lớp 10 sẽ được gửi thẳng đến từng thí sinh thông qua ứng dụng iHanoi.

Hà Nội sẽ áp dụng thêm phương thức công bố điểm thi vào lớp 10 đến từng thí sinh ẢNH: TUẤN MINH

Thí sinh đã đăng nhập tài khoản VNeID mức 2 hoặc số điện thoại đã đăng ký sẽ nhận được điểm thi lớp 10 thông qua ứng dụng này.

Cũng theo ông Hiền, điểm thi sẽ công bố đồng thời với điểm chuẩn nên thí sinh sẽ không phải hồi hộp chờ đợi để biết mình có trúng tuyển hay không.

Ngoài việc cung cấp điểm đến từng thí sinh thông qua iHanoi, các hình thức tra điểm thi chính xác khác vẫn song song thực hiện và thời điểm công bố điểm thi các trang web này sẽ xử lý kỹ thuật để việc tra cứu điểm điểm thuận lợi, giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng thường gặp.

Theo đó, để tra cứu kết quả, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức sau:

Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội: https://hanoi.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Phụ huynh truy cập website chính thức trên đây, chọn mục tra cứu điểm thi (hoặc mục tuyển sinh đầu cấp), nhập "số báo danh" và "mã xác nhận”, sau đó nhấn “tra cứu”.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ trường THCS nơi mình từng học lớp 9.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.

Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng tiếp theo với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

So với kỳ tuyển sinh năm học 2025 - 2026, mức chênh lệch này giảm 0,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 - 25.6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25.6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho học sinh.

Từ 13 giờ 30 ngày 25.6 đến hết ngày 27.6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 25 - 27.6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của Hà Nội diễn ra trong các ngày 30 và 31.5 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi ba môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Để phục vụ công tác chấm thi vào lớp 10, Sở GD-ĐT đã huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia. Từ ngày 2.6, ban chấm thi đã tổ chức họp toàn bộ tổ trưởng các môn để thống nhất phương án chấm. Việc chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá đúng năng lực của thí sinh.