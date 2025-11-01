Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Đã có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ ngay trên VNeID

Thành Luân
Thành Luân
01/11/2025 16:21 GMT+7

Mạng di động FPT chính thức trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Đây là bước đi quan trọng trong hành trình đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ, đồng thời góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng SIM rác trên thị trường.

Đã có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ ngay trên VNeID - Ảnh 1.

Mạng di động FPT - nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID

Ảnh: CTV

Hiện tại, khách hàng sử dụng mạng di động FPT có thể đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ ngay trên ứng dụng FPT Shop thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản VNeID. Quy trình này thể hiện nỗ lực của FPT Shop trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa thuê bao di động, mang đến trải nghiệm hòa mạng an toàn, tiện lợi và tuân thủ quy định pháp luật.

Khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ trực tiếp trên ứng dụng FPT Shop với quy trình được hướng dẫn chi tiết và đảm bảo tính chính xác. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh. Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt. Toàn bộ quy trình kích hoạt được bảo mật tuyệt đối, thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký.

Đại diện FPT Shop cho biết: “Việc triển khai xác thực danh tính qua ứng dụng VNeID trong quy trình kích hoạt SIM là bước đi chiến lược trong định hướng chuyển đổi số của FPT Shop. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đăng ký thuê bao tiện lợi, bảo mật và hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng định danh số thống nhất toàn dân".

Với việc triển khai tính năng kích hoạt SIM qua ứng dụng VNeID, mạng di động FPT khẳng định vị thế tiên phong trong việc ứng dụng định danh điện tử vào quy trình kích hoạt thuê bao, mang đến cho người dùng trải nghiệm viễn thông an toàn, bảo mật và thuận tiện hơn.

Tin liên quan

iPad mới đang dần loại bỏ SIM vật lý

iPad mới đang dần loại bỏ SIM vật lý

Apple đã loại bỏ khe cắm SIM vật lý trên phiên bản di động của các dòng sản phẩm iPad Air và iPad Pro mới ra mắt của hãng.

Khám phá thêm chủ đề

FPT FPT Shop Thuê bao Xác thực VNeID
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận