Đã có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ ngay trên VNeID

Đây là bước đi quan trọng trong hành trình đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ, đồng thời góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng SIM rác trên thị trường.

Mạng di động FPT - nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng kích hoạt SIM qua VNeID Ảnh: CTV



Hiện tại, khách hàng sử dụng mạng di động FPT có thể đăng ký và kích hoạt SIM chính chủ ngay trên ứng dụng FPT Shop thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản VNeID. Quy trình này thể hiện nỗ lực của FPT Shop trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa thuê bao di động, mang đến trải nghiệm hòa mạng an toàn, tiện lợi và tuân thủ quy định pháp luật.

Khách hàng có thể kích hoạt SIM FPT chính chủ trực tiếp trên ứng dụng FPT Shop với quy trình được hướng dẫn chi tiết và đảm bảo tính chính xác. Cụ thể, người dùng đăng nhập vào ứng dụng FPT Shop, chọn mục “Kích hoạt SIM”, sau đó chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử - VNeID để xác thực thông tin định danh. Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt. Toàn bộ quy trình kích hoạt được bảo mật tuyệt đối, thuê bao sẽ được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký.

Đại diện FPT Shop cho biết: “Việc triển khai xác thực danh tính qua ứng dụng VNeID trong quy trình kích hoạt SIM là bước đi chiến lược trong định hướng chuyển đổi số của FPT Shop. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đăng ký thuê bao tiện lợi, bảo mật và hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng định danh số thống nhất toàn dân".

Với việc triển khai tính năng kích hoạt SIM qua ứng dụng VNeID, mạng di động FPT khẳng định vị thế tiên phong trong việc ứng dụng định danh điện tử vào quy trình kích hoạt thuê bao, mang đến cho người dùng trải nghiệm viễn thông an toàn, bảo mật và thuận tiện hơn.