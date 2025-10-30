Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

FPT Retail đạt hơn 36.000 tỉ doanh thu sau 9 tháng năm 2025

Thành Luân
Thành Luân
30/10/2025 15:00 GMT+7

Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 36.170 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỉ đồng.

Theo đó, kết thúc quý 3/2025, FPT Retail ghi nhận kết quả tích cực xuất phát từ đà tăng trưởng của cả hai chuỗi FPT Shop và Long Châu. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, FPT Retail đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu cả năm 2025. Bên cạnh đó, doanh thu online toàn công ty đạt 6.399 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

FPT Retail đạt 36 . 170 Tỉ doanh thu sau 9 tháng đầu năm 2025 - Ảnh 1.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, FPT Retail đạt 36.170 tỉ đồng doanh thu và 804 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế

Ảnh: CTV

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2025, Long Châu ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 24.804 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, đóng góp 69% tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc duy trì ở mức 1,2 tỉ đồng/tháng, cho thấy hiệu quả vận hành ổn định ngay trong giai đoạn tích cực mở rộng quy mô.

Kết thúc quý 3/2025, Long Châu có 2.317 nhà thuốc và 203 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng 374 nhà thuốc và 77 trung tâm so với thời điểm đầu năm. Với kết quả này, công ty đã chính thức vượt kế hoạch mở rộng hệ thống cả năm, phản ánh rõ năng lực triển khai mạnh mẽ và tốc độ đáp ứng kịp thời nhu cầu không ngừng tăng lên của thị trường.

FPT Shop giữ tốc độ tăng trưởng ổn định, hoàn thành 72% kế hoạch năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, hệ thống bán lẻ FPT Shop ghi nhận doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ, với điểm nhấn là quý 3 tăng 11%, nhờ sự phục hồi rõ nét từ các ngành hàng điện máy, dịch vụ và laptop, đặc biệt là nhóm laptop gaming & AI trong mùa tựu trường. Bên cạnh đó, nhu cầu đặt trước dòng iPhone 17 tăng mạnh cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.

FPT Retail đạt 36 . 170 Tỉ doanh thu sau 9 tháng đầu năm 2025 - Ảnh 2.

FPT Shop, F.Studio by FPT đã có một chiến dịch mở bán iPhone 17 hiệu quả

Ảnh: CTV

Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng trong quý 3 đạt 2,4 tỉ đồng/tháng, tăng 14% so với cùng kỳ và gần 30% so với quý 2, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt.

Tính đến hết tháng 9, FPT Shop đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu cả năm, tạo nền tảng vững chắc để bứt tốc trong mùa cao điểm cuối năm, với trọng tâm là nâng cấp trải nghiệm mua sắm, tối ưu vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Khám phá thêm chủ đề

Long châu FPT doanh thu FPT Retail
