Đã khởi tố 10 người vụ BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

Chiều 25.12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Tại buổi họp, báo chí bày tỏ quan tâm về tiến độ điều tra vụ án lãng phí xảy ra tại dự án BV Bạch Mai cơ sở 2 và BV Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ), nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm liên quan gì hay không.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an ẢNH: T.H

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 10 bị can về 4 tội danh.

Trong đó, khởi tố 2 bị can về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 bị can bị về tội lừa đảo. Bảy bị can bị khởi tố về tội vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

So với thông tin do ông Toản cung cấp hồi tháng 9, số bị can bị khởi tố đã thêm 3 người. Song, danh tính và tội danh cụ thể với các bị can này chưa được công bố.

Vẫn theo Chánh văn phòng Bộ Công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định giá trị lãng phí trong vụ án là 762 tỉ đồng, đã thu hồi trên 39 tỉ đồng và kê biên 7 bất động sản.

Ông Toản cho biết thêm, vụ án đang trong quá trình điều tra, khi nào có thông tin mới sẽ tiếp tục cung cấp.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện 2 dự án BV Bạch Mai cơ sở 2 và BV Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ) có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Thanh tra Chính phủ xác định 2 dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, Bộ trưởng Bộ Y tế và Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thời kỳ đó đã "vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu với mục đích chọn ra đúng đơn vị tư vấn nước ngoài đã được xác định từ trước".

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia đã cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu khi phân chia gói thầu không căn cứ vào tính kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án; đưa tên cụ thể của nhà thầu tư vấn nước ngoài khi trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

Hôm 19.12, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng công trình BV Bạch Mai cơ sở 2 và BV Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.