Đà Lạt: Bắt 2 nghi phạm chuyên trộm bình ắc quy ô tô

Ngày 28.2, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.8 và Đội CSHS (Công an TP.Đà Lạt) đã truy bắt được 2 nghi phạm chuyên lấy trộm bình ắc quy xe ô tô trên địa bàn, gây bức xúc dư luận thời gian gần đây.

Đưa nghi phạm đến dựng lại hiện trường vụ trộm bình ắc quy LÂM VIÊN

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai tên Bùi Văn Hải (24 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế; tạm trú ở Tùng Lâm, P.7, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Thanh Trương (15 tuổi, ngụ Bình Thuận, không có nơi ở cố định).

Khoảng 1 giờ ngày 27.2, Hải cùng Trương đi xe máy biển kiểm soát 75M1 – 035.43, đến địa chỉ 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.7) lấy trộm 1 bình ắc quy trên xe ô tô.

Sau đó, 2 nghi phạm tiếp tục đến địa chỉ 52 Nguyên Tử Lực (P.8) lấy trộm 2 bình ắc quy trên 1 chiếc ô tô.

Trộm xong, Hải chở bình ắc quy đến tiệm thu mua phế liệu tại địa chỉ 302 Hai Bà Trưng (Đà Lạt) và để ở phía trước tiệm, dự định sáng cùng ngày sẽ quay lại đây bán.

Tại cơ quan công an, Hải và Trương đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp như trên. Qua đấu tranh mở rộng, Hải còn khai nhận trước đó từ tháng 12.2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm với tổng cộng 10 bình ắc quy trên địa bàn TP.Đà Lạt.