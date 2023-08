Đà Lạt: Phạt hành chính 2 người phát tán card massage 'tươi mát'

Sáng 17.8, đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đối với P.V.T (20 tuổi) và P.L.G.B (19 tuổi, cùng quê Bình Định), mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tổ chức cá nhân liên quan vụ phát tán card massage với mục đích lừa đảo LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, nhận được phản ánh của người dân về việc có một nhóm người chạy xe máy dọc các đường phố, đến các bãi xe ô tô ở Quảng trường Lâm Viên, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng… nhét card massage có hình ảnh "tươi mát" vào gạt nước và kính xe ô tô.

Xác định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo mới, Công an TP.Đà Lạt phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05, Công an Lâm Đồng) truy tìm nhóm người này để làm rõ.

Nguy hiểm mã QR trên thẻ massage 'tươi mát' được phát tán ở Đà Lạt

Lúc 14 giờ ngày 15.8, cơ quan chức năng xác định được nhóm 4 thanh niên thuê phòng tại một khách sạn trên đường Hà Huy Tập. Tuy nhiên khi đến khách sạn này, có 2 thanh niên trong nhóm đã chạy xe máy xuống tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục rải card massage.

Hai thanh niên dùng xe máy chạy phát tán card massage trên địa bàn TP.Đà Lạt LÂM VIÊN

Tại cơ quan công an, 2 người trong nhóm thừa nhận đã phát tán card massage "tươi mát" tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai… Trong 4 ngày qua, nhóm này nhận 18.000 tấm card của một người ở TP.HCM mang lên TP.Đà Lạt phát tán, và đã "nhét" vào xe ô tô được 2.800 card để nhận tiền công 2,8 triệu đồng.

Phòng PA05 cảnh báo mã QR trên card massage "tươi mát", với hình ảnh khiêu dâm phát tán ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trong vài ngày qua, có link dẫn đến trang web chứa mã độc Phòng PA05 khuyến cáo người dân khi nhặt được các card massage "tươi mát" này, tuyệt đối không tò mò vào các đường link trên hoặc quét mã QR để tránh bị "dính bẫy" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.