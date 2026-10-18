Đà Lạt thảm nhựa 9 tuyến đường trung tâm với vốn hơn 50 tỉ đồng

Thảm nhựa gần 7 km đường trung tâm

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, công trình được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, có tổng chiều dài thiết kế 6.968,7 m, gồm 9 tuyến đường và các đoạn vuốt nối.

Thi công sửa chữa đoạn đường Trần Quốc Toản - Nguyên Tử Lực, từ cầu sắt đến vòng xoay, ở trung tâm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trong đó, đường Triệu Việt Vương dài nhất với khoảng 2.579 m. Tiếp theo là đường 3 Tháng 2 dài 848 m, Hoàng Diệu dài 600 m và Phan Bội Châu dài 534,3 m.

Các tuyến còn lại gồm đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ nút giao Kim Cúc đến nút giao Thủy Tạ, dài khoảng 503 m; đường Yersin dài 480 m; đường Thủ Khoa Huân dài 474 m; đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài 450 m và đoạn đường Trần Quốc Toản - Nguyên Tử Lực, từ cầu sắt đến vòng xoay, dài khoảng 138 m.

Thảm nhựa mới đường Hồ Tùng Mậu ẢNH: LÂM VIÊN

Đường Đinh Tiên Hoàng ở trung tâm Đà Lạt đang được sửa chữa, nâng cấp ẢNH: LÂM VIÊN

Với những vị trí cần thay mới kết cấu mặt đường, đơn vị thi công sẽ đào bỏ lớp kết cấu cũ, xử lý và lu lèn nền đường, sau đó thi công các lớp móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa nóng. Kết cấu mới gồm hai lớp bê tông nhựa C16 dày lần lượt 5 cm và 7 cm, cùng hai lớp móng đá dăm, mỗi lớp dày 18 cm.

Đối với những đoạn mặt đường còn ổn định nhưng cần điều chỉnh cao độ, phương án thi công là đào bỏ lớp bê tông nhựa hiện trạng dày 7 cm, xử lý bề mặt rồi thảm lại một lớp bê tông nhựa nóng C16 dày 7 cm. Việc áp dụng giải pháp phù hợp với từng vị trí nhằm bảo đảm chất lượng, độ bền mặt đường và cao độ các tuyến phố.

Làm lại hệ thống mương thoát nước đầu đường Yersin, đoạn giáp ngã ba Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài 9 tuyến đường trên, một số tuyến khác ở khu vực trung tâm Đà Lạt như Lê Thị Hồng Gấm, Tô Hiệu, Đinh Tiên Hoàng cũng đang được sửa chữa, nâng cấp. Các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Chỉnh trang đô thị trước Festival Hoa Đà Lạt

Đà Lạt là trung tâm du lịch của tỉnh Lâm Đồng, thường xuyên đón lượng lớn du khách, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và mùa cao điểm. Vì vậy, việc nâng cấp mặt đường các tuyến phố trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.

Việc nâng cấp hạ tầng giao thông góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng hình ảnh Đà Lạt văn minh, thân thiện ẢNH: LÂM VIÊN

Công trình thảm nhựa 9 tuyến đường được triển khai trong bối cảnh địa phương chuẩn bị tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Cùng với hoạt động chỉnh trang đường phố, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, việc nâng cấp hạ tầng giao thông được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo khang trang cho thành phố, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.