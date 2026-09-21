Đà Lạt thông tuyến ĐT.722 sau 60 phút giải tỏa hàng loạt cây thông ngã đổ

Trưa 21.9, lực lượng chức năng phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với CSGT cưa dọn 15 cây thông ngã đổ trên đường ĐT.722, đoạn qua khu vực Suối Vàng, sau trận mưa lớn kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn bắt đầu từ đêm 20.9 kéo dài đến 10 giờ 30 phút ngày 21.9, khiến 15 cây thông dọc đường ĐT.722, đoạn từ thôn Măng Lin đi Suối Vàng, bị ngã đổ, gây cản trở giao thông, đồng thời làm hư hỏng nhiều trụ điện, hệ thống cáp điện và cáp quang.

Hàng loạt cây thông ngã đổ trên đường ĐT.722 qua phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận tin, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt huy động Công an phường, Phòng Kinh tế, Đội PCCC và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tự quản phường phối hợp Tổ CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đến hiện trường xử lý.

Lực lượng CSGT Tổ 1, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cùng các lực lượng phường Lang Biang - Đà Lạt khẩn trương thu dọn hàng loạt cây thông ngã đổ ẢNH: CTV

Các lực lượng nhanh chóng cưa dọn 15 cây thông ngã đổ tại khu vực Suối Vàng. Sau khoảng 60 phút, việc giải tỏa hoàn tất, giao thông trên đường ĐT.722 trở lại bình thường.

Đây là tuyến đường đi vào xã Đam Rông 4 để đi Đắk Lắk.

Đến khoảng 11 giờ 30, xe cộ có thể lưu thông qua vị trí cây thông ngã đổ trên đường ĐT.722 ẢNH: CTV

Trước đó, trong đêm 20.9, mưa lớn cũng khiến một cây thông cổ thụ cao hàng chục mét trên đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bị bật gốc, đổ vào nhà dân (số 88 Lý Tự Trọng).

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, cưa phần cây chắn ngang đường để phương tiện lưu thông. Đến sáng 21.9, lực lượng tiếp tục thu dọn phần cây thông ngã đè lên mái nhà người dân.

Ngày 21.9, lực lượng chức năng tiếp tục thu dọn cây thông cổ thụ ngã đè lên mái nhà dân ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, thời tiết tại Đà Lạt đang diễn biến bất thường, mưa lớn có thể tiếp tục gây nguy cơ cây xanh ngã đổ, sạt lở đất đá và ngập cục bộ tại các khu vực thấp trũng.

Người dân lưu thông qua các tuyến đường đèo, khu vực có nhiều cây xanh hoặc taluy cao được khuyến cáo chủ động giảm tốc độ, quan sát và hạn chế di chuyển khi mưa lớn kéo dài.