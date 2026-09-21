Đèo Prenn 8 lần sạt lở: Vì sao các cửa ngõ Đà Lạt ngày càng bất an?

Ngày 21.9, trao đổi với PV Thanh Niên về tình trạng sạt lở trên các tuyến đèo, trong đó có đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), ông Cao Sơn Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết ngành này đã xây dựng phương án ứng phó những vị trí nguy cơ tiếp tục sạt lở trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo ông Dũng, từ tháng 6.2026 đến nay, riêng đèo Prenn đã xảy ra 8 lần sạt lở. Nhiều tuyến đường khác trên địa bàn cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt, trượt cao, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Khắc phục sạt lở trên đèo Prenn trong đêm 20.9 ẢNH: SỞ XÂY DỰNG CUNG CẤP

Vì sao nhiều tuyến đường đèo có nguy cơ sạt lở ?

Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết địa phương có địa hình chênh lệch cao độ lớn, nhiều tuyến đèo dốc, địa hình chia cắt và địa chất phức tạp. Các khu vực như Đam Rông, Quảng Hòa, Tà Hine, Phan Sơn… được xác định có nguy cơ sạt lở cao.

Trong khi đó, nhiều tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 20, quốc lộ 27, quốc lộ 27C, quốc lộ 28B, ĐT.722, ĐT.724, ĐT.725 và các tuyến đèo kết nối Đà Lạt cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt, trượt khi mưa lớn kéo dài.

Qua rà soát các sự cố sạt, trượt trong mùa mưa năm 2025, Sở Xây dựng xác định nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài làm bão hòa nền đất, dòng chảy xói lở chân taluy. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại một số vị trí chưa đồng bộ, cùng với đặc điểm địa hình, địa chất phức tạp và tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu cũng là những yếu tố liên quan.

Để chủ động ứng phó, trong năm 2026, Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát cầu, đường, công trình phòng hộ và hệ thống thoát nước trên các tuyến do sở quản lý, cũng như một số trục đường chính, thiết yếu do cấp xã quản lý.

Qua kiểm tra, các vị trí xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, ách tắc dòng chảy được xác định để có phương án xử lý, gia cố và theo dõi trong mùa mưa.

Sạt lở trên đèo Prenn trong ngày 19 và 20.9 ẢNH: SỞ XÂY DỰNG CUNG CẤP

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý đường thường xuyên nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy, gia cường các vị trí xung yếu và xử lý những công trình, cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn.

"Đối với những vị trí có nguy cơ trượt sâu, chúng tôi yêu cầu nghiên cứu phương án xử lý lâu dài như cải tuyến hoặc bổ sung cầu, cống tại những nơi chưa bảo đảm khả năng thoát nước", ông Dũng nói.

Nghiên cứu giải pháp lâu dài...

Về công tác khắc phục hậu quả sạt, trượt trong mùa mưa năm 2026, ngành xây dựng Lâm Đồng đang theo dõi, đôn đốc 26 công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông.

Đến đầu tháng 9, có 19 công trình đã hoàn thành; 7 công trình còn lại đang tiếp tục triển khai, trong đó có các điểm sạt lở trên quốc lộ 27, quốc lộ 27C, quốc lộ 28 và ĐT.725.

Sở Xây dựng đã bố trí khoảng 5 tỉ đồng mua sắm vật tư dự phòng như rọ đá, dầm, nhịp cầu để xử lý nhanh các sự cố. Ngành cũng chuẩn bị máy móc, thiết bị như máy đào, cừ larsen và các phương tiện cần thiết khác để huy động khi xảy ra sạt lở.

Đối với các tuyến có nguy cơ sạt lở cao như quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc, quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục và quốc lộ 27C khu vực giáp Khánh Hòa, Sở Xây dựng đã phối hợp Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ IV và các đơn vị liên quan thành lập các tổ chỉ đạo, xử lý nhanh sự cố, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo ông Dũng, khi xảy ra sạt, trượt gây chia cắt giao thông, các lực lượng được yêu cầu nhanh chóng phân luồng, điều tiết giao thông, huy động nhân lực, máy móc và vật tư để xử lý, hạn chế tối đa thời gian giao thông bị gián đoạn.

Mục tiêu là không để bị động khi xảy ra sạt lở, nhất là trên các tuyến huyết mạch kết nối Đà Lạt và các tuyến giao thông đối ngoại ngoài tỉnh.

Cùng với giải pháp xử lý trước mắt, những điểm sạt lở phức tạp, có nguy cơ tái diễn sẽ được các đơn vị chuyên môn nghiên cứu giải pháp lâu dài nhằm giảm nguy cơ mất an toàn và hạn chế tình trạng giao thông bị chia cắt trong mùa mưa lũ.

Khắc phục sạt lở đèo D'Ran ngày 12.9 ẢNH: SỞ XÂY DỰNG CUNG CẤP

Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

Cũng trong ngày 21.9, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng phương án xử lý sạt lở mái taluy dương tại Km224+900 - Km225+250 trên đèo Prenn, đoạn cửa ngõ vào Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng, khu vực sạt lở có mái taluy cao khoảng 20 - 25 m, dài khoảng 120 m. Địa chất tại đây chủ yếu là đất xen lẫn đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể và sẽ tiếp tục phát sinh sạt lở khi có mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Để xử lý, Sở Xây dựng đề xuất bạt hạ mái taluy dương tại khu vực sạt, trượt; đồng thời gia cố bằng hệ lưới thép xoắn kép gia cường cáp thép, tích hợp lưới địa kỹ thuật gốc polymer theo TCCS 35:2021/TCĐBVN. Hệ thống lưới được định vị bằng đinh neo thép dài dự kiến 6 m, bố trí với mật độ 2 x 2 m.

Mưa lớn liên tục những ngày qua làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo Nghị định 66/2021/NĐ-CP. Đây là cơ sở để ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tức thời, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đèo Prenn.