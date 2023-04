Đà Lạt: Vác từng can nước lên đồi cao chữa cháy rừng khu vực đèo Prenn

Chiều 8.4, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết diện tích vụ cháy rừng phòng hộ ở khu vực đèo Prenn, TP.Đà Lạt là hơn 10 ha, đến nay cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn cử lực lượng phòng cháy túc trực.

Chữa cháy bằng bình xịt LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh khoảng 14 giờ 30 ngày 7.4, một khoảnh rừng rộng lớn thuộc tiểu khu 267a, thuộc khu vực đèo Prenn, trên địa bàn P.3 (TP.Đà Lạt) bốc cháy và lan rộng.

Do đây là khu vực núi cao, dốc đứng, núi nhiều đá, phương tiện cơ giới không thể vào tới nơi. Lực lượng chữa cháy huy động hàng chục người và phải khoanh vùng để dập lửa theo phương pháp thủ công.

Lực lượng chữa cháy mang từng can nước lên đồi để dập lửa LÂM VIÊN

Đêm 7.4, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng trực tiếp đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đứng giữa cầm chai nước) đến hiện trường chỉ đạo việc dập lửa trong đêm 7.4 CTV

Lúc này tỉnh Lâm Đồng huy động khoảng 150 người, ngoài lực lượng chữa cháy của TP.Đà Lạt, Chi cục Kiểm Lâm Lâm Đồng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, còn huy động lực lượng kiểm lâm các huyện: Lạc Dương, Đức Trọng và Lâm Hà đến hỗ trợ dập lửa.

Có những vị trí xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng tham gia chữa cháy không quản vất vả, hiểm nguy, chở từng can nước bằng xe máy và vác bộ vào sâu bên trong để dập lửa, kết hợp dùng cây dập lửa. Đến hơn 23 giờ cùng ngày vụ cháy rừng cơ bản được khống chế.

Sáng 8.4 lực lượng chữa cháy tiếp tục mang từng can nước để dập lửa LÂM VIÊN

Tuy nhiên, đến sáng 8.4, tại khu vực Tổ 19, P.3 (Đà Lạt) do nắng hanh khô và gió nên tiếp tục phát sinh một số đám cháy nhỏ. Do đó lực lượng chữa cháy thuộc Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và các hộ nhận khoán…vẫn bơm nước và vác từng can nước lên đồi để dập lửa.

Quan sát của PV, sau vụ cháy rừng có những khu rừng thông đổi từ màu xanh sang màu vàng, nhiều cây rừng nhỏ sát lớp thực bì bị thiêu rụi, có những cây thông lửa bén vào thân cháy đen. Lực lượng chữa cháy dùng bình xịt phun nước để dập lửa.

Nhiều cây rừng nhỏ sát lớp thực bì bị thiêu rụi LÂM VIÊN

Có những cây thông lửa bén vào thân cháy đen LÂM VIÊN

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích rừng thông phòng hộ bị cháy là hơn 10 ha; đây là khu vực rừng thông tự nhiên lớn. Vụ cháy rừng bùng lớn do khu vực này có lớp thực bì dày.

Khu rừng thông đổi từ màu xanh sang màu vàng sau vụ cháy rừng LÂM VIÊN

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi khu vực rừng xảy ra cháy; điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy rừng và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng.