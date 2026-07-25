Đã mắt với giàn nho trĩu quả, dưa vàng treo lủng lẳng trên sân thượng

Khu vườn đẹp mắt trên sân thượng

Trên sân thượng tầng 3 của ngôi nhà, anh Cường trồng đủ loại cây theo mùa như: nho, dưa lưới, dưa lê, dưa hấu, dâu tây, táo, dưa leo, mướp, khổ qua… cùng nhiều loại rau ăn lá.

Những quả dưa lê Hàn Quốc anh Cường trồng trên sân thượng, quả to nhất nặng đến 4 kg ẢNH: NVCC

Điều khiến khu vườn đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng cây trái mà còn ở cách anh bố trí. Các giàn cây leo được anh Cường thiết kế phủ kín phần mái, tạo bóng mát tự nhiên, còn lối đi ở giữa rộng rãi, sạch sẽ. Mỗi khi trái vào mùa, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy từng chùm nho chín mọng ngay trên đầu. Còn các loại rau, dưa được anh trồng trong chậu dọc 2 bên hông của sân thượng.

Giữa không gian xanh ấy, anh Cường còn mắc một chiếc võng, đặt chiếc ghế dài để mỗi chiều cả nhà lên hóng gió, ngắm cây trái. Vì vậy, khu vườn không chỉ cung cấp rau, trái sạch mà còn là một góc chill rất yên bình của gia đình anh.

Những loại trái anh Cường trồng sai trĩu quả ẢNH: NVCC

Anh Cường cho biết bắt đầu cải tạo sân thượng thành khu vườn từ năm 2024. Động lực lớn nhất là mong muốn vợ con được ăn rau, trái cây sạch và có thêm một không gian gần gũi với thiên nhiên.

"Nhà có con nhỏ nên tôi muốn tự trồng rau, trái cây để gia đình yên tâm sử dụng. Tôi trồng khá nhiều dưa và nho vì vợ con rất thích ăn, trong khi sản phẩm ngoài thị trường đôi lúc khiến mình chưa thật sự an tâm", anh chia sẻ.

Khu vườn trên sân thượng là nơi cả gia đình anh Cường cùng thư giãn, chăm cây và tận hưởng những phút giây bên nhau ẢNH: NVCC

Nhờ chăm sóc đều đặn, khu vườn gần như luôn có rau và trái cây theo mùa. Bản thân xuất thân trong gia đình làm nông nên anh Cường có sẵn một số kinh nghiệm, sau đó tiếp tục học hỏi thêm từ các hội nhóm làm vườn trên mạng để điều chỉnh cách trồng phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương. Để có khu vườn như hiện nay, anh cho biết đã đầu tư khoảng 50 triệu đồng cho hệ thống giàn, chậu, giá thể và các vật tư cần thiết.

Góc thư giãn ngay tại nhà

Theo anh Cường, làm vườn trên sân thượng không hề đơn giản. Khó khăn nhất là vận chuyển đất, phân bón, vật tư lên tầng cao. Bên cạnh đó, mùa nắng, sân thượng hấp thụ nhiệt rất lớn, gió mạnh nên cây dễ mất nước nếu không xử lý tốt.

Hai cậu con trai của anh Cường thích thú ngắm những quả dưa chín vàng ngay tại vườn nhà ẢNH: NVCC

"Phải hạn chế gió lùa, tăng lượng xơ dừa trong giá thể để giữ ẩm. Trước khi trồng, tôi cũng ủ giá thể với nấm đối kháng để đất khỏe hơn", anh chia sẻ. Với phân bón, anh thường ủ phân bò, phân dơi và đỗ tương khoảng một tháng trước khi sử dụng.

Để hạn chế sâu bệnh, anh ưu tiên các biện pháp sinh học như dùng tinh dầu neem phòng bọ trĩ, rệp sáp, sâu xanh; đồng thời bổ sung nấm Trichoderma và các chế phẩm vi sinh vào đất nhằm tăng hệ vi sinh có lợi.

Ngoài cây ăn trái, anh Cường còn trồng nhiều loại rau xanh ẢNH: NVCC

Theo anh Cường, việc lựa chọn cây trồng theo từng mùa cũng quyết định khá nhiều đến tỷ lệ thành công. “Mùa nắng thích hợp với các loại dưa, bầu, bí, mướp, còn mùa mưa ưu tiên dưa leo, các loại cải và xà lách”, anh nói.

Mỗi ngày, anh Cường đều dành thời gian lên sân thượng hai lần. Buổi sáng, anh cùng các con chăm cây. Chiều mát, cả gia đình lại lên vườn thu hoạch rau, ngắm những chùm quả đang lớn và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau giờ làm.

Vì vợ thích ăn dưa, anh Cường dành một khoảng lớn trên sân thượng để trồng nhiều giống dưa theo mùa ẢNH: NVCC

Không chỉ cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, khu vườn còn trở thành góc thư giãn yêu thích, nơi cả nhà anh Cường cùng chăm cây, mắc võng hóng gió và tận hưởng cảm giác bình yên. “Trồng cây mang lại cho gia đình tôi niềm vui, những khoảng thời gian thư giãn và gắn kết với nhau”, anh Cường nói.