Mê tít khu vườn sân thượng giữa lòng thành phố của ông bố trẻ

Từ những lần thất bại đến khu vườn cung cấp 80% rau trái cho gia đình

Giữa cái nắng gay gắt của TP.HCM, bước lên sân thượng nhà anh Lê Minh Quốc (35 tuổi), cảm giác như vừa bước vào một khu vườn nhỏ xanh mát ở vùng quê. Những giàn dưa lưới treo lủng lẳng, xen kẽ là dưa hấu, bầu, mướp, khổ qua, dưa leo cùng các loại rau thơm, xà lách xanh mướt. Một góc khác được phủ kín sắc màu của hoa hồng đang vào mùa nở rộ.

Anh Quốc cho biết vụ dưa lưới năm nay khá thành công ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Quốc hiện là CEO của phòng khám da liễu Derma Health Center. Công việc bận rộn nhưng suốt 10 năm qua, anh vẫn duy trì niềm đam mê với cây cối. Tuy nhiên, phải khoảng 2 năm trở lại đây, khu vườn sân thượng mới thực sự cho nhiều thành quả như mong đợi.

“Ngày trước tôi trồng theo cảm tính, thích cây gì là mua về trồng cây đó nên thất bại liên tục”, anh nhớ lại.

Khu vườn sân thượng cung cấp nhiều loại rau, trái sạch cho gia đình anh Quốc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo anh Quốc, thời gian đầu chỉ dám trồng rau đơn giản vì chưa có kinh nghiệm. Thế nhưng ngay cả rau cũng thường xuyên thất bại do thiếu kiến thức về đất trồng, sâu bệnh hay kỹ thuật chăm sóc.

“Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần đổ đất, gieo hạt, tưới nước rồi bón phân là cây sẽ lớn. Nhưng thực tế không phải vậy. Cây nào cũng có đặc tính riêng, phải đúng mùa, đúng kỹ thuật mới phát triển tốt”, anh nói.

Có thời điểm anh gần như “thu về công cốc” sau nhiều tháng chăm sóc. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh bắt đầu lên YouTube tìm hiểu, tham gia các hội nhóm yêu cây và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Dần dần, anh hiểu hơn về cách phối trộn đất, nhận biết sâu bệnh, chế độ dinh dưỡng cho cây ở từng giai đoạn phát triển.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Quốc trồng nhiều loại hoa hồng quanh nhà ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hiện nay, khu vườn sân thượng cung cấp khoảng 80% lượng rau trái cho gia đình anh. Những loại không tự trồng được, gia đình mới phải mua thêm bên ngoài. “Sau khi có con, tôi càng muốn tự trồng rau trái tại nhà để các bé có đồ sạch ăn dặm. Mình tự trồng dù sao cũng yên tâm hơn và các con cũng rất thích ăn đồ của bố trồng”, anh chia sẻ.

Để làm khu vườn này, anh Quốc đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho hệ thống giàn, chậu, đất, phân bón và thiết bị hỗ trợ. Vì lượng đất và phân khá lớn, anh còn lắp thêm một chiếc tời để vận chuyển vật tư từ dưới đất lên sân thượng.

Niềm vui của một “nông dân sân thượng”

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất ở khu vườn của anh Quốc có lẽ là những giàn dưa lưới và dưa hấu sai quả. Những quả dưa treo lủng lẳng, kích thước đồng đều và có lớp vân đẹp mắt đang chờ được thu hoạch.

Những quả dưa đang đợi để thu hoạch ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Quốc cho biết dưa là loại cây khó chăm sóc hơn rau thông thường vì mỗi giai đoạn phát triển đều cần chế độ dinh dưỡng khác nhau.

“Từ lúc cây con đến khi nuôi trái phải thay đổi phân bón liên tục. Giai đoạn đầu tôi dùng thêm phân vô cơ để cây hấp thụ nhanh, sau đó chuyển dần sang phân hữu cơ. Muốn dưa không bị nứt thì phải chọn giống phù hợp, bổ sung canxi-bo để vỏ cứng hơn”, anh chia sẻ.

Theo anh, dưa lưới là loại cây rất ưa nắng nên thích hợp trồng vào mùa khô. Trồng trên sân thượng tuy nóng nhưng lại có ưu điểm là ít sâu bệnh hơn so với trồng dưới đất.

Dưới sân nhà, anh Quốc còn trồng rất nhiều loại hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một góc sân xanh mướt tại nhà anh Quốc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mỗi ngày, anh dành khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để chăm sóc khu vườn. Từ 6 giờ sáng, khi nắng còn chưa quá oi bức, anh đã có mặt trên sân thượng để chăm cây. “Khi nhìn một cái cây lớn lên từng ngày rồi cho trái để mình thu hoạch, cảm giác rất vui và tích cực. Khu vườn giúp tôi cân bằng lại năng lượng sau công việc”, anh nói.

Anh Quốc kể nhiều bạn bè và khách đến nhà cũng bất ngờ khi thấy một khu vườn xanh mướt giữa lòng TP.HCM. “Nhiều người lên sân thượng cứ hỏi sao ở thành phố mà trồng được nhiều dưa như vậy”, anh cười và kể.

Lý do lớn nhất thôi thúc anh Quốc làm vườn trên sân thượng là để có rau sạch cho các con ăn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngoài sân thượng, anh Quốc còn tận dụng khoảng không quanh nhà để trồng thêm hoa, kiểng lá và một khu vườn nhỏ dưới đất. Với anh, để trở thành một “nông dân sân thượng”, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và đam mê.

“Nếu thật sự thích, mình sẽ có động lực để học hỏi và chăm cây mỗi ngày. Trồng cây không chỉ để thu hoạch rau trái mà còn là cách để sống chậm và thư giãn hơn”, anh Quốc nói.