Mẹ trẻ xinh đẹp biến sân thượng thành vườn dưa trăm trái

“Nông trại” dưa trên sân thượng

Chị Quỳnh bắt đầu hành trình trồng cây từ mùa xuân năm 2025. Chị kể: “Tôi vốn yêu thích trồng cây từ nhỏ. Lớn lên, khi không còn không gian vườn rộng và bắt đầu đi làm, niềm đam mê ấy tạm gác lại”.

Vườn dưa trên sân thượng của chị Quỳnh ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, sau này, khi tình cờ thấy một người trồng dưa lưới và rau trên sân thượng rất đẹp, chị Quỳnh lại được truyền cảm hứng và thử trồng ở ban công. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ và thiếu ánh nắng, cây phát triển không như kỳ vọng. Vì vậy, chị quyết định cải tạo toàn bộ sân thượng để có không gian trồng trọt phù hợp hơn.

Hiện khu vườn của chị Quỳnh trồng chủ yếu các loại dưa, ngoài ra, chị còn trồng thêm một số loại rau theo mùa, phù hợp khẩu vị gia đình.

Chị Quỳnh cho biết hiện tại khu vườn có khoảng 6 loại dưa khác nhau ẢNH: NVCC

“Vì tôi thích ăn dưa nên trồng nhiều loại. Dưa không chỉ ngon mà còn đẹp, nhìn rất thích mắt. Còn rau thì chỉ trồng những loại theo mùa và gia đình ăn được”, chị chia sẻ.

Sau nhiều tháng chăm sóc, vườn dưa trên sân thượng của chị Quỳnh đang bước vào giai đoạn “đơm trái”. Theo chị Quỳnh, chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa là có thể thu hoạch, với sản lượng dự kiến lên đến khoảng 100 quả. Những trái lớn nhất hiện đã đạt trọng lượng hơn 3 kg.

Một quả dưa nặng hơn 3 kg đang đợi ngày thu hoạch ẢNH: NVCC

Hành trình làm nông trên cao

Để có được khu vườn xanh tốt như hiện tại, chị Quỳnh cho biết yếu tố quan trọng nhất là ánh nắng. Sân thượng cần đảm bảo đón nắng gần như cả ngày để cây quang hợp tốt. Bên cạnh đó, việc lựa chọn chậu trồng đủ lớn giúp bộ rễ phát triển, cùng với nguồn giống chất lượng và chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn.

Chị Quỳnh cho biết khu vườn có khoảng 100 quả dưa sắp được thu hoạch ẢNH: NVCC

“Mỗi giai đoạn cây cần một loại dinh dưỡng khác nhau. Bón đúng và đủ thì cây mới phát triển khỏe, cho quả đẹp”, chị nói.

Theo chị Quỳnh, chi phí đầu tư cho khu vườn không hề nhỏ, dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy quy mô. Riêng hệ thống khung giàn của gia đình chị đã tốn khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, chị không làm một lần mà chia nhỏ từng giai đoạn để giảm áp lực tài chính. Tổng thời gian hoàn thiện khu vườn kéo dài vài tháng, từ khâu dựng giàn, vận chuyển đất, chậu đến phân bón.

Ngoài dưa, chị Quỳnh còn trồng thêm một số loại rau củ theo mùa ẢNH: NVCC

“Do nhà không có thang máy, việc vận chuyển vật liệu lên sân thượng hoàn toàn thủ công, đòi hỏi nhiều công sức. Bên cạnh đó, trồng cây trên cao cũng đối mặt với không ít thách thức như gió mạnh, mưa bão hay sâu bệnh. Có những lần cây bị nấm bệnh hoặc phát triển không như mong muốn. Nhưng từ những lần thất bại đó, mình rút ra kinh nghiệm để làm tốt hơn ở vụ sau”, chị Quỳnh chia sẻ.

Để tích lũy kiến thức, chị chủ yếu học hỏi từ các hội nhóm làm vườn, video trên mạng xã hội, cũng như kinh nghiệm của những người trồng lâu năm và kỹ sư nông nghiệp. Tuy nhiên, theo chị, điều quan trọng nhất vẫn là tự trải nghiệm để tìm ra cách phù hợp với điều kiện của mình.

Với chị Quỳnh, trồng cây là sở thích và đam mê ẢNH: NVCC

Với chị Quỳnh, mỗi ngày lên sân thượng chăm cây là một khoảng thời gian thư giãn. “Chỉ cần đi một vòng ngắm cây thôi là đã thấy thoải mái. Nhìn những mầm non lớn lên từng ngày rất phấn khích”, chị nói.

Sau vụ dưa hiện tại, chị dự định sẽ cho đất nghỉ vào giữa hè để chuẩn bị cho vụ thu đông. Đồng thời, chị cũng lên kế hoạch trồng thêm hoa, hướng đến việc trang trí khu vườn rực rỡ dịp tết.