Thanh niên Cà Mau biến sân thượng thành khu vườn và giàn cà chua 'hái mỏi tay'

Biến nơi phơi quần áo thành khu vườn trên cao

Anh Hiền cho biết ý tưởng làm vườn trên sân thượng bắt đầu từ năm 2024, khi anh mua căn nhà mới và làm thêm một khoảng sân thượng nhỏ, ban đầu chủ yếu để phơi đồ.

“Lúc đó mình thấy sân trống trải, nắng lại đẹp nên nghĩ trồng vài chậu cây kiểng cho không khí ‘chill chill’ hơn. Ban đầu chỉ trồng mấy cây kiểng lá, sau thấy còn dư chỗ thì tìm hiểu trồng thêm rau và cây ăn trái. Những cây đầu tiên mình trồng để ăn là nho, bắp cải và cà chua", anh Hiền kể.

Nho, bắp cải, cà chua là những cây đầu tiên anh Hiền trồng trên sân thượng ẢNH: NVCC

Các loại rau xanh mướt ẢNH: NVCC

Giàn cà chua sai quả ẢNH: NVCC

Không ngờ, những luống rau và chậu cây đầu tiên lại phát triển khá tốt. Có rau sạch cho bữa ăn, lại thêm một không gian xanh để thư giãn sau giờ làm việc, anh Hiền dần “ghiền” việc làm vườn trên cao. Từ vài chậu cây ban đầu, khu vườn nhỏ được mở rộng dần với nhiều loại cây hơn như sung Mỹ, táo, ổi, chanh, mận, cà chua và các loại rau cải quen thuộc.

Anh Hiền kể trên trang Facebook cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh khu vườn và thành quả thu hoạch. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè. Nhiều người tò mò hỏi diện tích trồng có rộng không, trồng có cực không, mua giống ở đâu, giống cà chua tên gì…

Các loại trái cây trên vườn sân thượng ẢNH: NVCC

“Thật ra mình trồng cây chỉ trong khoảng sân tầm 4x4m thôi. Còn hỏi có cực không thì cực chứ. Cực nhất là khâu trộn, ủ đất rồi khuân đất từ dưới lên sân thượng. Có khi muốn trồng cà chua, mình phải chuẩn bị đất, rau củ quả thừa, các loại phân chuồng hữu cơ, trộn lại và ủ cả tháng mới có đất sạch, đủ dinh dưỡng để trồng cây sai quả như bây giờ”, anh Hiền chia sẻ.

Góc vườn nhỏ của anh Hiền ẢNH: NVCC

Hiện tại, anh Hiền đang trồng 2 giống cà chua, loại nào cũng cho rất nhiều quả ẢNH: NVCC

Ngoài chuyện chuẩn bị đất, việc chăm sóc cây cũng khá vất vả, từ tưới nước, bón phân đến tỉa cành, bắt sâu… Do làm việc ban ngày, hầu hết công việc làm vườn của anh đều tranh thủ thực hiện vào buổi tối. Dù vậy, anh Hiền cho rằng đó lại là một niềm vui, giúp giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc.

Về chi phí, anh cho biết để hoàn thiện khu vườn nhỏ trên sân thượng, anh đầu tư khoảng 7 triệu đồng, chủ yếu cho hệ thống giàn kẽm và các loại chậu lắp ghép. Bù lại, gia đình có không gian sống xanh hơn và nguồn rau sạch dùng mỗi ngày, nên ai cũng ủng hộ.

Giàn cà chua trĩu quả và “bí quyết nhà trồng”

Trong khu vườn trên cao ấy, điểm nhấn ấn tượng nhất chính là giàn cà chua leo kín một góc sân thượng. Anh Hiền chia sẻ vui rằng mỗi lần thu hoạch là hái mỏi cả tay.

Giàn cà chua cho rất nhiều trái ẢNH: NVCC

“Mình thích nhất là trồng cà chua vì gia đình ai cũng thích ăn. Hiện mình trồng giống cà chua bạch tuộc và cà chua Canary Nhật. Hai loại này cho năng suất tốt, quả lại rất ngọt, ăn như trái cây giải nhiệt mùa hè chứ không hề chua”, anh Hiền cho biết.

Chia sẻ về bí quyết để có giàn cà chua sai quả, anh Hiền cho biết, trước hết phải chọn vị trí nhiều nắng nhất vì cà chua là loại cây ưa nắng. Tiếp đó, khâu chuẩn bị đất đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đất trồng phải sạch mầm bệnh, tơi xốp và thoát nước tốt, bởi cà chua là cây cần nhiều dinh dưỡng hơn so với nhiều loại rau khác.

Anh Hiền cho biết mỗi lần thu hoạch cà chua là hái mỏi tay ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

“Khi trồng cây còn nhỏ, mình đặt cây nằm ngang để thân tiếp xúc với đất nhiều hơn, giúp ra nhiều rễ, bộ rễ khỏe thì cây mới lớn nhanh và cho nhiều quả. Giai đoạn đầu, cây chưa cần nhiều dinh dưỡng, chủ yếu tưới humic để hỗ trợ phát triển rễ và bón thêm phân lân cho thân, nhánh mập khỏe", anh Hiền chia sẻ.

Khi cây bắt đầu leo giàn và ra hoa, nhu cầu dinh dưỡng tăng lên rõ rệt. Lúc này, anh tăng lượng phân bón và duy trì độ ẩm ổn định cho đất. Định kỳ, anh bổ sung các loại phân hữu cơ như phân dơi, dịch chuối. Đặc biệt, ở giai đoạn ra hoa, đậu quả, việc bổ sung kali và canxi hữu cơ rất quan trọng để cây ra nhiều hoa, hạn chế rụng trái non, tránh hiện tượng thối chui hay nứt trái.

Khu vườn còn là không gian nấu ăn, thư giãn ẢNH: NVCC

Từ một khoảng sân thượng chỉ để phơi đồ, anh Hiền đã kiên trì biến nơi đây thành một khu vườn nhỏ xanh. Không chỉ mang lại rau sạch, quả ngọt cho bữa ăn gia đình, khu vườn trên cao còn là không gian thư giãn, là niềm vui mỗi ngày của chàng trai 31 tuổi.