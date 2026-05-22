Vườn cây ăn trái ở TP.HCM vào mùa chín rộ, giới trẻ mê mẩn tìm đến

Không chỉ thỏa thích tham quan, check-in, người trẻ đến đây còn được thưởng thức những món ăn đặc sản miệt vườn theo mùa trái chín ngon khó cưỡng: gỏi gà măng cụt, gà nướng sầu riêng... Bạn đã biết địa điểm này chưa? Lưu ngay vào danh sách những điểm đến lý tưởng để không bỏ lỡ trong dịp hè này.

Mê mẩn không gian miệt vườn giữa lòng đô thị

Vào cuối tháng 4 đến tháng 5 âm lịch là thời điểm vườn trái cây ở khu vực Thuận An chín rộ, trái cây được nhà vườn bày bán trước nhà hay dọc theo bên đường Cách Mạng Tháng Tám ở khu vực Cầu Ngang (phường Thuận An, TP.HCM), được người dân, đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng.

Nhờ vị trí ven sông Sài Gòn với kênh rạch chằng chịt, khu vực An Sơn, Hưng Định, An Thạnh (thuộc TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ; nay là phường Thuận An, TP.HCM) có điều kiện thuận lợi trồng cây ăn trái, với các loại đặc sản như: măng cụt, sầu riêng, mít tố nữ, bòn bon... Đặc biệt, măng cụt Lái Thiêu được xem là trái cây đặc sản ở nơi đây, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh trong top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam vào năm 2012 và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận là nhãn hiệu tập thể năm 2013.

Vào mùa trái chín, các vườn măng cụt ở phường Thuận An trở thành điểm tham quan, check in của người trẻ ẢNH: NGUYỄN HẬU

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ (32 tuổi, ngụ đường Võ Thị Sáu, P.Dĩ An, TP.HCM) cho biết: "Mỗi năm vào mùa trái chín, tôi thường đến khu vực Cầu Ngang mua trái cây về ăn và tặng cho người thân. Ở đây, có rất nhiều loại trái đặc sản, trong đó phải kể đến măng cụt Lái Thiêu có vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ, nhiều múi, vỏ mỏng, không thể nhầm lẫn với măng cụt có xuất xứ từ vùng miền khác".

Vào mùa trái chín, du khách đến khu vực Thuận An có dịp tham quan vườn cây ăn trái ẢNH: NGUYỄN HẬU

Đến nơi đây, du khách còn được tham quan vườn và thưởng thức những món đặc sản miệt vườn được chế biến từ măng cụt, sầu riêng. Đại diện một quán ăn miệt vườn (ở đường Hưng Định 10, khu phố Hưng Thọ, P.Thuận An) cho biết: "Khi đến quán, khách được tham quan, check in tại vườn cây miễn phí. Quán cũng bày bán măng cụt, sầu riêng, dâu, bòn bon… được thu hoạch tại vườn, với giá cả hợp lý. Đặc biệt, quán còn phục vụ các món ăn theo mùa trái chín là gỏi gà măng cụt, gà nướng sầu riêng hay cá lóc quay, thường được khách thưởng thức khi đến đây".

Đến khu vực Cầu Ngang, P.Thuận An vào mùa trái chín, du khách còn có dịp thưởng thức đặc sản miệt vườn gỏi gà măng cụt ẢNH: NGUYỄN HẬU

Trần Thị Thanh Thảo (26 tuổi, ngụ đường Thạnh Xuân 25, P.Thới An, TP.HCM) cho biết: "Từ lâu, tôi đã biết đến khu vực Thuận An có nhiều vườn cây ăn trái đặc sản, kết hợp du lịch sinh thái. Hàng năm vào mùa trái chín, tôi và gia đình thường đến đây mua trái cây và thưởng thức món gỏi gà măng cụt hay gà nướng sầu riêng. Những món này khá ngon, mang đậm hương vị miệt vườn".

Giữ hương vị măng cụt Lái Thiêu giữa lòng đô thị

Do áp lực đô thị hóa, diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn Thuận An ngày càng thu hẹp. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi, cải thiện năng suất vườn cây đặc sản.

Ông Đinh Văn Hậu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thuận An, TP.HCM, cho biết: "Hiện nay, khu vực vườn cây ăn trái đặc sản phường Thuận An tập trung chủ yếu tại các địa bàn An Thạnh, Hưng Định và An Sơn (cũ). Đây là vùng cây ăn trái truyền thống ven sông Sài Gòn, với tổng diện tích khoảng 280 ha, sản lượng khoảng 98 tấn/1 năm. Riêng diện tích măng cụt là 205,8 ha, khoảng 20.500 cây, trong đó có không ít "cụ măng" trên 50 tuổi. Hiện tại địa phương vẫn còn duy trì nhiều vườn cây ăn trái lâu năm gắn với du lịch sinh thái miệt vườn.

Vào mùa trái chín ở khu vực Thuận An có nhiều trái cây đặc sản ẢNH: NGUYỄN HẬU

Theo ông Hậu, địa phương đang tập trung cải tạo và phát triển vườn cây gắn với du lịch sinh thái miệt vườn nhằm giữ gìn thương hiệu măng cụt Lái Thiêu. Cụ thể trong những tháng đầu năm 2026, địa phương đã trồng 600 cây chôm chôm khi thực hiện mô hình "trồng cây xanh phủ xanh kênh rạch". Đặc biệt vào ngày 19.5, địa phương đã phát động phong trào trồng 200 cây ăn trái gồm măng cụt, sầu riêng, mít trên địa bàn hai khu phố Hưng Thọ và An Phú nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia duy trì và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức học tập kinh nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn tại xã Nhơn Ái, TP.Cần thơ cho 15 khu phố trên địa bàn phường. Qua đó giúp cán bộ, người dân ghi nhận thêm cách làm hay, hiệu quả về du lịch sinh thái để nghiên cứu, vận dụng tại địa phương.

Bạn trẻ thích thú check-in với "cụ măng" gần trăm tuổi ẢNH: NGUYỄN HẬU

Ông Trần Văn Viễn, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Sơn (P.Thuận An, TP.HCM) cho biết hợp tác xác có 15 thành viên, với tổng diện tích cây ăn trái trên 12 ha. "Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã và đang có chính sách hỗ trợ giúp chủ vườn duy trì vườn cây đặc sản, gìn giữ thương hiệu măng cụt Lái Thiêu, như: cải tạo kênh rạch, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây, cây giống… Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đã hướng dẫn nông dân nhiều kinh nghiệm xây dựng chứng nhận VietGAP, tập huấn kỹ thuật canh tác áp dụng khoa học kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả năng suất vườn cây, ổn định thị trường tiêu thụ" ông Viễn cho biết thêm.

Cũng theo Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Sơn, nhờ có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, kết hợp với việc chủ vườn chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nên chất lượng trái cây giữ được hương vị đặc trưng, sản lượng vẫn còn được duy trì ở mức cao,. Dự kiến năm nay sản lượng măng cụt thu hoạch sẽ cao hơn so với năm trước, với mức giá từ 70.000-80.000 đồng/kg.

Theo UBND phường Thuận An, dự kiến vào giữa tháng 6.2026, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội mùa trái chín, với mong muốn duy trì "thương hiệu lễ hội" mang tính truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua và khôi phục lại thương hiệu du lịch Cầu Ngang – Lái Thiêu vốn nổi tiếng trước đây. Đây cũng là dịp để các nhà vườn trong khu vực Nam bộ giao lưu, tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, đồng thời nêu cao vai trò của người dân trong việc chung tay xây dựng và phát triển du lịch sinh thái miệt vườn và giới thiệu những loại trái cây chất lượng đến với du khách.