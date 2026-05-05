Đà Nẵng: 4 ngày lễ, phạt 3,8 tỉ đồng tiền vi phạm giao thông

Chiều 5.5, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 - 1.5, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hơn 2.100 trường hợp vi phạm, góp phần kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: Đ.X

Cụ thể, từ ngày 30.4 đến 3.5, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 2.147 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng số tiền phạt ước tính khoảng 3,8 tỉ đồng. Trong số này, có hơn 220 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 974 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong kỳ nghỉ lễ, toàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người. So với thời gian liền kề, số vụ tai nạn giảm 8 vụ, giảm 5 người chết và giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước giảm 6 vụ, giảm 2 người chết và giảm 5 người bị thương.

CSGT Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách trước khi xuất bến ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực chiến 100% quân số trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai chặt chẽ tại các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và địa điểm diễn ra sự kiện đông người.

Đặc biệt, lực lượng CSGT đã bảo đảm an toàn giao thông cho chương trình gala "Tổ quốc bình yên" cùng các hoạt động bên lề, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn nghiêm trọng.