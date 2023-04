Đà Nẵng: Bắt 'đạo chích’ đột nhập hàng loạt quán nhậu, trộm gần 80 thùng bia

Ngày 2.4, Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đột nhập hàng loạt quán nhậu để trộm cắp, trước mắt thu hồi được gần 80 thùng bia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận này cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tùng Hạc (22 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, thời gian gần đây liên tục nhận được trình báo từ chủ cơ sở kinh doanh, quán nhậu về việc cơ sở bị đột nhập, trộm cắp hàng chục thùng bia.

Công an Q.Cẩm Lệ truy xét, bắt được Nguyễn Tùng Hạc. Qua điều tra, Hạc khai nhận do ham chơi, lười làm việc, Hạc nảy sinh ý định đột nhập các quán nhậu để trộm cắp tài sản là bia đem bán lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Tùng Hạc NGUYỄN TÚ

Khoảng 0 giờ 20 ngày 10.2, Hạc chuẩn bị 1 cái kéo, 1 cuộn băng keo và 1 tua vít để trong cốp xe máy, sau đó đi đến khu vực P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ tìm quán nhậu sơ hở.

Khi đến quán nhậu A.T trên đường Nguyễn Hữu Tiến, Hạc thấy quán đã đóng cửa, không có người trông coi nên đột nhập.

Hạc lần lượt mang 20 thùng bia đưa ra xe, dùng băng keo quấn chặt, sau đó vận chuyển đến tiệm tạp hóa trên đường Tôn Đản, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ bán với giá rẻ mạt, lấy số tiền 2,7 triệu đồng.

Ngoài ra, trước đó, Hạc đã thực hiện trót lọt 10 vụ đột nhập khác và trộm cắp số lượng lớn các loại thùng bia. Trước mắt, Công an Q.Cẩm Lệ làm rõ, ngoài 20 thùng bia ở quán A.T, công an thu hồi thêm 57 thùng bia tang vật khác do Hạc trộm cắp.

Hạc có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.