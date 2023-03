Đà Nẵng: Mạo danh cán bộ điều tra lừa đảo văn phòng luật, người nhà bị can

Ngày 31.3, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Văn Chánh (28 tuổi, tạm trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Qua khám xét nơi ở của Chánh, công an thu giữ con dấu đỏ của UBND Q.Sơn Trà bị làm giả, nhiều quân phục cảnh sát cơ động in tên Phạm Văn Chánh và cấp hàm công an...

Trước đó, Công an Q.Cẩm Lệ nhận được trình báo từ anh N.T.C (ngụ tỉnh Quảng Nam, là trưởng một văn phòng luật tại Q.Cẩm Lệ), về việc bị Chánh xưng là cán bộ điều tra của Công an TP.Đà Nẵng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng tiền "chạy án".

Chánh mạo danh cán bộ điều tra để lừa đảo NGUYỄN TÚ

Theo tố cáo, Chánh lợi dụng thời gian gần đây công an kiểm tra các công ty tài chính, cho vay, thu hồi nợ nên anh ta tiếp cận anh N.T.C. Chánh tự xưng là cán bộ điều tra, đưa ra thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, trong đó có liên quan 3 nhân viên tư vấn luật làm việc tại văn phòng luật sư của anh N.T.C.

Chánh đe dọa, hứa sẽ giúp 3 nhân viên không bị xử lý hình sự với giá chạy án là 250 triệu đồng. Sau khi anh N.T.C tạm ứng 100 triệu đồng thì Chánh chặn liên lạc.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ còn phát hiện Chánh lừa đảo nhiều người dân có người thân đang bị xử lý hình sự ở Quảng Nam, TP.Đà Nẵng. Chánh chủ động tiếp cận gia đình, tự xưng là cán bộ điều tra để lấy tiền "chạy án" từ 100 triệu đồng trở lên, hứa hẹn giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Chánh bị bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo NGUYỄN TÚ

Đơn cử, giữa tháng 3, Chánh tự xưng là cán bộ điều tra Công an Q.Sơn Trà và Công an Q.Ngũ Hành Sơn lần lượt gặp chị H.T.H và chị Đ.T.T.T (cùng ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).



Hai chị này là thân nhân của 2 bị can vừa bị Công an Q.Sơn Trà khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Chánh ra giá "chạy án" cho 2 bị can là 160 triệu đồng, khi 2 phụ nữ nhẹ dạ đưa tiền thì Chánh bỏ trốn. Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ lừa đảo khác của Chánh.