Đà Nẵng: Bắt giữ 'siêu trộm' với 29 phi vụ trộm cắp liên tỉnh

Sáng 16.3, tổ công tác của Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) di lý Nguyễn Ngọc Hiếu (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) từ TP.Hà Nội về đến TP.Đà Nẵng. 'Siêu trộm' này 'thất thủ' sau khi gây ra ít nhất 29 vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh thành.



Trước đó, từ đầu năm 2023, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ trộm gần nhưng không để lại dấu vết. Trong đó, địa bàn Q.Hải Châu có nhiều trường hợp mất trộm với tài sản lớn.

Công an Q.Hải Châu tiến hành điều tra, xác định nghi phạm có các ngón nghề trộm cắp chuyên nghiệp, dùng các đồ nghề chuyên dụng, khi gây án trang bị kỹ càng, luôn xóa dấu vết khi thoát ra ngoài, gây nhiều khó khăn cho lực lượng truy xét.

Hiếu bị khởi tố, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Hải Châu dần khoanh vùng nghi can và đưa Nguyễn Ngọc Hiếu vào diện nghi vấn. Hiếu đã có 2 tiền án trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, sau mỗi phi vụ thành công, Hiếu lập tức rời TP.Đà Nẵng, chuyển sang tỉnh, thành khác để trộm cắp.

Hiếu cũng hành động ngẫu nhiên, trộm cắp mọi cơ sở kinh doanh, nhà dân, căn hộ... không theo quy luật nên rất khó theo dõi, mật phục.

Sau thời gian kiên trì đeo bám, truy tìm Hiếu, ngày 14.3, Công an Q.Hải Châu nhận được thông tin Hiếu đang lẩn trốn tại TP.Hà Nội nên cử 1 tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự chủ công ra Hà Nội. Tổ công tác đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ Nguyễn Ngọc Hiếu khi đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp, đột nhập nhưng không nhớ hết các tỉnh, thành.

Qua đấu tranh, đến nay Công an Q.Hải Châu phối hợp Công an TP.Hà Nội trước mắt làm rõ 29 vụ, trong đó có 12 vụ trộm cắp tại TP.Đà Nẵng, 17 vụ trộm cắp tại TP.Hà Nội. Tuy nhiên toàn bộ tang vật, tiền bạc Hiếu đã bán và tiêu xài hết, chỉ còn 20 triệu đồng và 1 Macbook.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 'siêu trộm' Nguyễn Ngọc Hiếu về tội trộm cắp tài sản để mở rộng điều tra.