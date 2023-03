Đà Nẵng: Thua bạc, chiếm đoạt xe máy của đồng hương

Ngày 9.3, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can mượn xe máy của đồng hương rồi chiếm đoạt để đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Hưng (27 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hưng và anh L.T.D. là đồng nghiệp, cùng làm việc trên địa bàn P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu. Cả hai còn là bạn bè đồng hương ở TP.Huế.

Hưng lợi dụng tình cảm đồng hương để mượn xe máy rồi chiếm đoạt tài sản VĂN TIẾN

Đầu tháng 1.2023, Hưng gặp anh D. để mượn xe máy hiệu Honda Air Blade (trị giá gần 50 triệu đồng) với mục đích đi thăm bạn bè, người thân trong thành phố trước khi về quê ăn tết, hứa trong 1 ngày sẽ trả.

Nể tình đồng hương, đồng nghiệp, quen biết trong thời gian dài, anh D. đưa xe máy cho Hưng mượn nhưng sau đó Hưng không trả xe, cắt đứt liên lạc. Anh D. cố liên hệ Hưng suốt thời gian dài nhưng không thành, nên trình báo công an.

Nhận thông tin, Công an Q.Hải Châu xác định Hưng đã theo xe khách, làm phụ xe đường dài, không trở về địa phương để trốn tránh anh D.

Sau khi bị triệu tập, Phan Tấn Hưng khai nhận, đầu tháng 1.2023, Hưng đánh bạc bị thua liên tiếp, dẫn đến vay mượn nợ nần để tiếp tục sát phạt. Đến khi nợ quá lớn, Hưng bắt đầu vay mượn tiền, mượn nhiều tài sản của người quen, trong đó có anh D. Sau khi mượn xe máy của anh D., Hưng đem đi cầm cố 20 triệu đồng đi đánh bạc với mục đích gỡ gạc, nhưng tiếp tục thua sạch.