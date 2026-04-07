Đà Nẵng: Bắt người giăng bẫy góp vốn mua đất 'ma', chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng

Ngày 7.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng (53 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can này được xác định đã giăng bẫy góp vốn mua đất "ma", gây thiệt hại nghiêm trọng cho bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Lê Duy Dũng (thứ 2 từ trái sang)

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Dũng lợi dụng mối quan hệ quen biết để rủ anh N.T.V. (35 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) góp vốn mua một thửa đất tại phường An Hải với giá 800 triệu đồng, dù thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận tiền góp, Dũng không thực hiện việc mua bán như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến tháng 8.2019, Dũng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần mình đã góp vốn cho anh V. với giá 1,2 tỉ đồng.

Chưa dừng lại, ngày 24.10.2019, Dũng tiếp tục hứa hẹn sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất với tổng giá trị 1,3 tỉ đồng, cam kết hoàn tất trong vòng 2 tháng. Tin tưởng, từ năm 2019 đến 2020, anh V. nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng để “làm sổ đỏ”.

Sau những lần nhận tiền, Dũng không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà tiếp tục chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Dũng chiếm đoạt của bị hại trong vụ giăng bẫy góp vốn mua đất "ma" là 2,7 tỉ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

