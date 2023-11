Đà Nẵng: Bắt nhanh nghi phạm vừa ra tù cướp giật iPhone 12 của nữ sinh viên

Chiều 9.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật là Huỳnh Tình (34 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) để củng cố hồ sơ khởi tố vụ giật điện thoại iPhone 12 của một nữ sinh viên.



Trước đó, lúc 20 giờ đêm 8.11, chị N.T.Q.G (18 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.Đà Nẵng, tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) chạy xe máy trên đường Nguyễn Sinh Sắc (P.Hòa Minh).

Khi đến đoạn giao với đường sắt, chị G. dừng xe sát vỉa hè để nghe điện thoại. Bất ngờ từ phía sau, một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật iPhone 12 khiến chị G. bất ngờ, chao đảo, suýt ngã xe.

Tang vật cướp giật và phương tiện Tình gây án NGUYỄN TÚ

Chị G. liền đến Công an P.Hòa Minh trình báo. Theo lời khai, điện thoại chị G. mua hồi tháng 9.2022 với giá khoảng 20 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Minh chuyển Công an Q.Liên Chiểu phân công Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc truy xét.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án nhanh chóng xác định được nghi phạm Huỳnh Tình, vừa ra tù tháng 9, với 2 tiền án cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Tình bị trinh sát hình sự bắt giữ NGUYỄN TÚ

Lúc này, Tình có mặt tại địa phương nhưng chưa có biểu hiện đáng ngờ. Lực lượng trinh sát bí mật theo dõi. Chiều nay 9.11, Tình mang điện thoại iPhone 12 của chị G. đến một một cơ sở kinh doanh. Ngay khi Tình vừa ra khỏi nơi tiêu thụ tài sản, các trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tình thừa nhận đã giật iPhone 12 của nữ sinh viên tại đoạn đường vắng. Công an Q.Liên Chiểu đang mở rộng điều tra vụ việc.