Đà Nẵng: Bắt nhóm bị can làm giả, đánh tráo giấy tờ rồi đóng vai chủ đất để lừa đảo

Trước đó, ngày 30.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đàm Xuân Khuê (58 tuổi, ngụ Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang), Văn Hữu Thuận (42 tuổi, ngụ Yên Khê, TP.Pleiku, Gia Lai, tạm trú H.Hiệp Hòa, Bắc Giang), Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, ngụ xã Việt Long), Nguyễn Thị Hoàn (36 tuổi, ngụ xã Minh Phú, cùng H.Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng cũng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP.Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mão (34 tuổi) và Nguyễn Thị Hậu (52 tuổi, cùng ngụ H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Đây là 2 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác do công an hai tỉnh thành này đang thụ lý.





Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, các bị can trên đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đánh tráo lấy giấy tờ đất thật của chủ đất rồi thuê người đóng giả làm chủ đất để lừa bán đất, chiếm đoạt tiền của người mua.

Tại TP.Đà Nẵng, nhóm lừa đảo này đã thực hiện trót lọt 4 vụ đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa đảo thành công 5,6 tỉ đồng của các bị hại. Tương tự, các bị can còn lừa đảo tại Khánh Hòa, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.